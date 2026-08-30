در حالی که ریاض برای جلوگیری از بازگشت به جنگ یمن، خواستار رهبری مستقیم واشنگتن بر عملیات علیه انصارالله شده است، آمریکا از پذیرش این مسئولیت سر باز زده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند -در حالی که ریاض برای جلوگیری از بازگشت به باتلاق جنگ یمن، خواستار رهبری مستقیم واشنگتن بر عملیات علیه انصارالله شده است، آمریکا به دلیل تمایل به مهار بحران‌های منطقه‌ای و پرهیز از درگیری تازه، از پذیرش این مسئولیت سر باز زده است.

محمد بن سلمان در دیدار با ژنرال برد کوپر (فرمانده سنتکام) در اواسط ماه جاری، خواستار تقابل مستقیم آمریکا با انصارالله شد، اما واشنگتن ضمن رد گشودن جبهه جدید، تنها به حمایت از اقدامات نظامی عربستان بسنده کرده است.

شبکه کان به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که واشنگتن درخواست ریاض برای فرماندهی عملیات را نپذیرفته، به‌ویژه آنکه انصارالله در حال حاضر حملاتی به کشتی‌های آمریکایی در دریای سرخ انجام نمی‌دهد. در مقابل، آمریکا به ولیعهد سعودی اعلام کرده است که آماده حمایت از هرگونه اقدام نظامی عربستان علیه انصارالله است. این رویکرد نشان‌دهنده تمایل واشنگتن برای پرهیز از گشودن جبهه نظامی جدید در خاورمیانه، در میان بحران‌ها و درگیری‌های متعدد منطقه است.

منبع: آی ۲۴