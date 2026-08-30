سفیر روسیه در بروکسل گفت که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در حال تحریک «تشدید تنش در مقیاس جهانی» است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دنیس گونچاروف، سفیر روسیه در بروکسل روز یکشنبه به ریانووستی گفت که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در حال تحریک «تشدید تنش در مقیاس جهانی» است.

گونچاروف به این رسانه گفت که ناتو از «داستان‌های ترسناک» در مورد حملات احتمالی روسیه به کشور‌های عضو برای توجیه استراتژی خود استفاده می‌کند.

وی گفت: «در واقع، منبع واقعی تنش فزاینده، رفتار تهاجمی خود اعضای ناتو است. یکی از جدیدترین نمونه‌ها، رزمایش‌های هوایی اعلام نشده این بلوک است که در پایان دوره ده روزه دوم ماه اوت در نزدیکی کالینینگراد انجام شد.»

برچسب ها: ناتو ، جنگ اوکراین
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