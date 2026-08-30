مردم ایسلند روز یکشنبه با شمارش تمام آرا، به ازسرگیری مذاکرات عضویت با اتحادیه اروپا رأی منفی دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - مردم ایسلند روز یکشنبه با شمارش تمام آرا، به ازسرگیری مذاکرات عضویت با اتحادیه اروپا رأی منفی دادند.

بر اساس گزارش شبکه ملی پخش عمومی ایسلند، RUV، در مجموع ۲۲۵٬۰۳۱ نفر رأی دادند و میزان مشارکت ۸۲٫۵درصد بود که این بالاترین میزان مشارکت در ایسلند از زمان انتخابات پارلمانی آوریل ۲۰۰۹ محسوب می‌شود.

از مجموع رأی‌دهندگان، ۱۰۵٬۳۹۹ نفر معادل ۴۷٫۲درصد به این همه‌پرسی رأی مثبت دادند، در حالی که ۱۱۸٬۰۴۰ نفر معادل ۵۲٫۸درصد به آن رأی منفی دادند.

این همه‌پرسی تعیین نمی‌کند که آیا ایسلند به اتحادیه اروپا می‌پیوندد یا خیر. رأی «بله» اکثریت به دولت این اختیار را می‌دهد که مذاکرات الحاق را از سر بگیرد. هر توافق نهایی عضویت نیاز به تأیید در یک همه‌پرسی دوم دارد.

ایسلند در سال ۲۰۰۹، پس از فروپاشی سیستم بانکی خود در بحران مالی جهانی، درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را ارائه کرد. مذاکرات الحاق در سال ۲۰۱۰ آغاز شد، اما سه سال بعد، پس از روی کار آمدن یک دولت ضداتحادیه اروپا، به حالت تعلیق درآمد. در سال ۲۰۱۵، ریکیاویک به بروکسل اطلاع داد که دیگر تمایلی به در نظر گرفتن به عنوان نامزد عضویت در اتحادیه اروپا ندارد.

با این حال، به گزارش مرکز سیاست اروپا (EPC)، کمیسیون اروپا بر این باور است که درخواست عضویت ایسلند همچنان از نظر قانونی معتبر است و مذاکرات تنها به حالت تعلیق درآمده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: همه پرسی ، ایسلند ، اتحادیه اروپا
خبرهای مرتبط
نتایج اولیه همه‌پرسی ایسلند: موافقت ۵۰.۵ درصدی با ازسرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا
آغاز همه‌پرسی ایسلند برای پیوستن به اتحادیه اروپا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
وزیر دفاع کره شمالی از سمت خود برکنار شد
ونزوئلا: توافق نفتی با آمریکا به مدت ۲۵ سال است
یونان و اسرائیل قرارداد دفاع هوایی ۳.۴ میلیارد دلاری امضا می‌کنند
قطع تعامل اقتصادی با ایران؛ ضربه‌ای سنگین بر پیکر اقتصاد امارات
تعداد مفقودشدگان در سمت چینی مرز نپال به ۵۴۶ نفر رسید؛ ۲۶۱ نفر خارجی هستند
دبیرکل حزب الله لبنان: پایداری، پروژه دشمن را شکست خواهد داد
ادعای اکسیوس: رئیس سیا در مسکو پیشنهاد نشست سه‌جانبه ترامپ، پوتین و زلنسکی را مطرح کرد
آمریکا درخواست عربستان برای رهبری مستقیم عملیات علیه انصارالله را رد کرد
ترکیه: اتهامات اسرائیل بزدلانه و تلاشی برای توجیه نسل‌کشی در غزه است
نتایج اولیه همه‌پرسی ایسلند: موافقت ۵۰.۵ درصدی با ازسرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا
آخرین اخبار
ایسلند به ازسرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا رأی «نه» داد
روسیه: ناتو باعث تشدید تنش در جهان می‌شود
آمریکا درخواست عربستان برای رهبری مستقیم عملیات علیه انصارالله را رد کرد
جنگ ایران؛ تورم جدید برای آمریکایی‌ها با افزایش قیمت سوخت، مواد غذایی و بلیط هواپیما
روسیه در حال آماده شدن برای حملات گسترده به بخش انرژی اوکراین
قطع تعامل اقتصادی با ایران؛ ضربه‌ای سنگین بر پیکر اقتصاد امارات
دبیرکل حزب الله لبنان: پایداری، پروژه دشمن را شکست خواهد داد
تعداد مفقودشدگان در سمت چینی مرز نپال به ۵۴۶ نفر رسید؛ ۲۶۱ نفر خارجی هستند
ونزوئلا: توافق نفتی با آمریکا به مدت ۲۵ سال است
مشاور پوتین: طرح ترامپ برای گرینلند در واقع هدفی فراتر از این جزیره داشت
ترکیه: اتهامات اسرائیل بزدلانه و تلاشی برای توجیه نسل‌کشی در غزه است
آمار کشته‌شدگان سیل نپال به ۷۳۴ نفر رسید
تیراندازی در شمال سوئیس
یونان و اسرائیل قرارداد دفاع هوایی ۳.۴ میلیارد دلاری امضا می‌کنند
نتایج اولیه همه‌پرسی ایسلند: موافقت ۵۰.۵ درصدی با ازسرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا
وزیر دفاع کره شمالی از سمت خود برکنار شد
ادعای اکسیوس: رئیس سیا در مسکو پیشنهاد نشست سه‌جانبه ترامپ، پوتین و زلنسکی را مطرح کرد
روسیه از انهدام ده‌ها پهپاد اوکراینی خبر داد
ادعای شین بت درباره «تهدید قابل توجه» علیه پسر نتانیاهو
پشیمانی فزاینده رأی‌دهندگان نسل زد به ترامپ پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا
طوفان در قبرس یک کشته بر جای گذاشت
تداوم حملات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت فرمانده حماس در مرکز غزه
راشا تودی: شش ماه پس از جنگ ایران هنوز پابرجاست اما هژمونی آمریکا تضعیف شد
ترکیه سفیر اوکراین را در پی افزایش حملات به کشتی‌ها در دریای سیاه احضار کرد
نیوزویک: حمایت از ترامپ در آمریکا ضعیف‌تر و محتاطانه‌تر شده است 
مذاکرات پیشرفته لهستان و آمریکا برای انتقال زنجیره تولید پاتریوت
آلمان در حال آماده‌سازی تحریم‌های گسترده علیه روسیه
کرملین: هیچ زمینه‌ای برای بهبود روابط روسیه و اتحادیه اروپا وجود ندارد
باتلاق شش‌ماهه ترامپ در ایران