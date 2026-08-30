باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - مردم ایسلند روز یکشنبه با شمارش تمام آرا، به ازسرگیری مذاکرات عضویت با اتحادیه اروپا رأی منفی دادند.

بر اساس گزارش شبکه ملی پخش عمومی ایسلند، RUV، در مجموع ۲۲۵٬۰۳۱ نفر رأی دادند و میزان مشارکت ۸۲٫۵درصد بود که این بالاترین میزان مشارکت در ایسلند از زمان انتخابات پارلمانی آوریل ۲۰۰۹ محسوب می‌شود.

از مجموع رأی‌دهندگان، ۱۰۵٬۳۹۹ نفر معادل ۴۷٫۲درصد به این همه‌پرسی رأی مثبت دادند، در حالی که ۱۱۸٬۰۴۰ نفر معادل ۵۲٫۸درصد به آن رأی منفی دادند.

این همه‌پرسی تعیین نمی‌کند که آیا ایسلند به اتحادیه اروپا می‌پیوندد یا خیر. رأی «بله» اکثریت به دولت این اختیار را می‌دهد که مذاکرات الحاق را از سر بگیرد. هر توافق نهایی عضویت نیاز به تأیید در یک همه‌پرسی دوم دارد.

ایسلند در سال ۲۰۰۹، پس از فروپاشی سیستم بانکی خود در بحران مالی جهانی، درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را ارائه کرد. مذاکرات الحاق در سال ۲۰۱۰ آغاز شد، اما سه سال بعد، پس از روی کار آمدن یک دولت ضداتحادیه اروپا، به حالت تعلیق درآمد. در سال ۲۰۱۵، ریکیاویک به بروکسل اطلاع داد که دیگر تمایلی به در نظر گرفتن به عنوان نامزد عضویت در اتحادیه اروپا ندارد.

با این حال، به گزارش مرکز سیاست اروپا (EPC)، کمیسیون اروپا بر این باور است که درخواست عضویت ایسلند همچنان از نظر قانونی معتبر است و مذاکرات تنها به حالت تعلیق درآمده است.

منبع: آناتولی