معاون فرهنگی وزارت ارشاد زمان برگزاری سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را اواخر آبان و مصادف با هفته کتاب عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محسن جوادی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره زمان برگزاری سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که به دلیل شرایط جنگی کشور برگزار نشد، گفت: امیدوارم نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اواخر آبان و مصادف با هفته کتاب برگزار شود. برای حضور کتابفروشان نیز سعی می‌کنیم برنامه‌ای داشته باشیم.

جوادی در پاسخ به این سوال که آیا در این دوره امکان حضور کشور میهمان در نمایشگاه کتاب وجود دارد؟ گفت: شاید یک کشور مهمان را در بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب نداشته باشیم و به سمت الگو‌های دیگری مانند شهر مهمان و... برویم. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

معاون فرهنگی وزارت ارشاد اعلام جزئیات بیشتر راجع به برگزاری نمایشگاه کتاب را به اعلام شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه محول کرد.

برچسب ها: نمایشگاه کتاب ، وزارت ارشاد ، هفته کتاب
خبرهای مرتبط
میزان فروش هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران؛ حدود ۷۰۰ هزار نسخه کتاب خریداری شد
رشد سفارش کتاب در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران
در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران ۸۰۴ هزار نسخه کتاب فروخته شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
وزارت ارشاد زمینه بازگشت هنرمندان را فراهم خواهد کرد/ از سرگیری برنامه‌های هنری بنیاد رودکی تا پایان سال + فیلم
«روایت رحمت» پایان یافت؛ سفر موسیقایی «سازینه» تا نوای آیینی میناب
زمان برگزاری نمایشگاه حضوری کتاب تهران مشخص شد + فیلم
آخرین اخبار
زمان برگزاری نمایشگاه حضوری کتاب تهران مشخص شد + فیلم
وزارت ارشاد زمینه بازگشت هنرمندان را فراهم خواهد کرد/ از سرگیری برنامه‌های هنری بنیاد رودکی تا پایان سال + فیلم
«روایت رحمت» پایان یافت؛ سفر موسیقایی «سازینه» تا نوای آیینی میناب
آماده اجرای ارکستر سمفونیک ملی کشورمان در کشور‌های مختلف هستیم + فیلم
عراقچی: وحدت جهان اسلام را با هر شرایطی پیگیری می‌کنیم
از خادمان فرهنگ نبوی در آیین «روایت رحمت» تجلیل شد
مجریان شبکه تهران در منزل شهید دکتر علی لاریجانی / روایت‌هایی از سلوک رفتاری، اخلاقی و مکتب مدیریتی یک شهید
«ویکی پرسش وقف» راه‌اندازی می‌شود