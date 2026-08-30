باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محسن جوادی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره زمان برگزاری سیوهفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران که به دلیل شرایط جنگی کشور برگزار نشد، گفت: امیدوارم نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران اواخر آبان و مصادف با هفته کتاب برگزار شود. برای حضور کتابفروشان نیز سعی میکنیم برنامهای داشته باشیم.
جوادی در پاسخ به این سوال که آیا در این دوره امکان حضور کشور میهمان در نمایشگاه کتاب وجود دارد؟ گفت: شاید یک کشور مهمان را در بخش بینالملل نمایشگاه کتاب نداشته باشیم و به سمت الگوهای دیگری مانند شهر مهمان و... برویم.
معاون فرهنگی وزارت ارشاد اعلام جزئیات بیشتر راجع به برگزاری نمایشگاه کتاب را به اعلام شورای سیاستگذاری نمایشگاه محول کرد.