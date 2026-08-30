جمعی از طلاب جوان همزمان با میلاد پیامبر اسلام(ص) و حضرت امام صادق(ع)ملبس به لباس مقدس روحانیت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان -مراسم عمامه‌گذاری طلاب جوان، همزمان با میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، در بیوت مراجع تقلید قم برگزار شد.

در این مراسم که طبق سنت دیرینه حوزه‌های علمیه در ایام اعیاد مذهبی برگزار می‌شود، جمعی از طلاب حوزه به دست حضرات آیات مراجع تقلید، ناصر مکارم شیرازی و محمد جواد فاضل لنکرانی، ملبس به لباس شریف روحانیت شدند.

آیت الله مکارم شیرازی در مراسم عمامه گذاری طلاب در سخنانی با اشاره به جایگاه روحانیت و مسئولیت طلاب در مسیر تبلیغ و ترویج معارف دینی گفت: طلاب، سربازان امام زمان(عج) هستند و خداوند این مقام سربازی امام زمان(عج) را به آنان مرحمت کند.