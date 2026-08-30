باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

وحدت و انسجام اجتماعی؛ رمز پیروزی + فیلم

مردم ایران در بیش از ۱۸۰ شب گذشته، وحدت و انسجام اجتماعی خود را به نمایش گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - وحدت و انسجام اجتماعی، راهبردی است که مردم ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه در بیش از ۱۸۰ شب گذشته با حضور خود در خیابان‌ها و میدان به نمایش گذاشته‌اند.

 

مطالب مرتبط
وحدت و انسجام اجتماعی؛ رمز پیروزی + فیلم
young journalists club

مساجد؛ کانون شکست دشمن در جنگ با ایران + فیلم

وحدت و انسجام اجتماعی؛ رمز پیروزی + فیلم
young journalists club

مردم ایران‌دوست، پای پرچم وطن + فیلم

وحدت و انسجام اجتماعی؛ رمز پیروزی + فیلم
young journalists club

تأکید دوباره مردم بر اتحاد، همدلی و حمایت از اقتدار نیرو‌های مسلح + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تصاویر سیل عظیم و خرابی‌های گسترده در نپال
۱۱۴۵

تصاویر سیل عظیم و خرابی‌های گسترده در نپال

۰۸ . شهريور . ۱۴۰۵
وصیت مهم امام صادق(ع) درباره سبک شمردن نماز + فیلم
۵۴۸

وصیت مهم امام صادق(ع) درباره سبک شمردن نماز + فیلم

۰۸ . شهريور . ۱۴۰۵
جشن «پیامبر مهربانی» در قلب پایتخت + فیلم
۴۹۶

جشن «پیامبر مهربانی» در قلب پایتخت + فیلم

۰۸ . شهريور . ۱۴۰۵
بازخوانی نخستین سخنرانی رهبر شهید انقلاب اسلامی در هفته وحدت + فیلم
۴۷۹

بازخوانی نخستین سخنرانی رهبر شهید انقلاب اسلامی در هفته وحدت + فیلم

۰۸ . شهريور . ۱۴۰۵
اثر پروانه‌ای یک جنگ؛ جنگ افروزی آمریکا در غرب آسیا چگونه اقتصاد جهانی را فلج کرد؟ + فیلم
۴۶۷

اثر پروانه‌ای یک جنگ؛ جنگ افروزی آمریکا در غرب آسیا چگونه اقتصاد جهانی را فلج کرد؟ + فیلم

۰۸ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha