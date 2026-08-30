باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جمالو، معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور، در گفت‌وگوی زنده با برنامه تلویزیونی «صف اول» شبکه خبر، ضمن تشریح دستاورد‌های اخیر این سازمان، از آغاز به کار «کیف هویت من» در آینده‌ای بسیار نزدیک خبر داد.

جمالو در این گفت‌و‌گو با اشاره به رویکرد‌های نوین جهانی در حوزه اطلاعات هویتی، اعلام کرد: در راستای ارتقای خدمات هویتی ایرانیان، سرویس جدید «کیف هویت من» به مجموعه خدمات ثبت احوال افزوده شده است. این سرویس با رعایت تمامی استاندارد‌های امنیتی و حفظ حریم خصوصی، بانک مطمئنی از ویژگی‌ها و اطلاعات هویتی فرد خواهد بود که حداکثر تا ۲۰ روز آینده به‌طور کامل عملیاتی می‌شود.»

طراحی نسل جدید کارت‌های ملی با قابلیت‌های برخط؛ گام بلند ثبت‌احوال برای تسهیل خدمات

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به برنامه‌ریزی برای صدور نسل جدید کارت‌های هوشمند ملی، تصریح کرد: طراحی کارت‌های جدید با هدف تسهیل در فرآیند صدور و ارتقای امکانات برخط در حال انجام است. نگاه ما در این مسیر، کاربردی‌سازی حداکثری بر اساس ظرفیت‌های قانونی موجود است.

وی در ادامه با اعلام خبر تمدید اعتبار کارت‌های هوشمند ملی تا پایان سال ۱۴۰۵، تأکید کرد: در ۱۵۸ روز گذشته، با تلاش همکاران، بالغ بر ۱.۵ میلیون قطعه کارت از تعهدات معوق پیشین صادر و تحویل هم‌میهنان عزیز شده است و مصمم هستیم تا پایان پاییز، این تعهدات را به‌طور کامل به سرانجام برسانیم.

خدمات نوین و پاسخگویی برخط

جمالو به توسعه زیرساخت‌های الکترونیک اشاره کرد و افزود: سامانه تلفنی «از من بپرس»: این سامانه از ۲۰ اسفندماه سال گذشته با مشارکت ۱۰۰۰ نیروی متخصص، در تمامی ساعات اداری و تا ۲۰ شب، پاسخگوی پرسش‌ها و ابهامات شهروندان بوده و خواهد بود.

همچنین توسعه و ارتقای کلان سامانه “هویت یکتای من” که با نام اختصاری “سهیم” شناخته می‌شود، به‌طور مستمر در جریان است. این سامانه، مجموعه‌ای جامع از خدمات سازمان ثبت احوال را به‌صورت برخط در دسترس تمامی شهروندان قرار می‌دهد.

تأکید بر امنیت اطلاعات و یکپارچه‌سازی خدمات

رئیس سازمان ثبت احوال در بخش دیگری از سخنان خود، خواستار همکاری جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی با این سازمان شد و گفت: «انتفاع شهروندان از مزایای کارت هوشمند ملی، منوط به مشارکت دستگاه‌های خدمت‌رسان و استفاده آنها از زیرساخت‌های به‌روز سازمان ثبت احوال است.»

وی در پایان با انتقاد از وجود بانک‌های موازی اطلاعات هویتی، اظهار داشت: «طبق ماده ۳۴ قانون ثبت احوال، سامانه اصیل احراز هویت سازمان، مهمترین مرجع قانونی برای جلوگیری از آشفتگی در این حوزه است. از دستگاه‌ها می‌خواهیم هرچه سریع‌تر برای جایگزینی بانک‌های موازی با این زیرساخت قانونی اقدام کنند، چرا که وجود جزیره‌های پراکنده و غیرموثق اطلاعاتی، امنیت خدمات هویت مردم را تهدید می‌کند. همچنین به مردم عزیز توصیه می‌شود در ارائه اطلاعات هویتی خود به سرویس‌دهندگان مختلف، هوشمندی و حساسیت لازم را به خرج دهند.»

دکتر جمالو در پایان ضمن اشاره به خدمات ویژه همکارانش در ایام بحرانی اخیر که با صدور "گواهی هویتی"، فقدان مدارک هویتی هم‌میهنان آسیب‌دیده را رفع کردند، از تلاش شبانه‌روزی کارکنان این سازمان قدردانی کرد.