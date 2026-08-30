باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز یکشنبه استدلال کرد که رهبران اروپایی افسانه روسیه را به عنوان دشمن ساختهاند تا راحتتر مالیات دفاعی را بر شهروندان خود تحمیل کنند.
پسکوف با اشاره به اینکه اروپا پس از محروم شدن از «چتر آمریکایی» باید هویت دفاعی خود را بسازد، به خبرنگاران گفت: «رأیدهندگان این را دوست ندارند. چگونه رأیدهندگان را متقاعد میکنید؟ یک دشمن اختراع کنید. متقاعدکنندهترین دشمن چیست؟ یک دشمن بزرگ، یک دشمن بزرگ و قدرتمند.»
او همچنین اعلام کرد که ارتش روسیه در تمام جبههها در اوکراین در حال پیشروی است و تاکید کرد که «پیشرفت آشکار است و پویایی برای ما کاملاً مثبت است.»
منبع: بریکینگ نیوز