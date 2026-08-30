باشگاه خبرنگاران جوان - رویداد فرهنگی‌هنری «رحمة‌العالمین» هم‌زمان با هفته وحدت و به مناسبت هزار و پانصدمین سالروز میلاد حضرت محمد مصطفی (ص)، با حضور کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی وزیر امور خارجه، محمدباقر اعلمی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، جمعی از مسئولان و معاونان این سازمان و شهروندان در باغ کتاب تهران برگزار شد. در این مراسم که با هدف گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم (ص)، امام جعفر صادق (ع) و ترویج فرهنگ وحدت و همبستگی میان مسلمانان برگزار شد، جمعی از مدیران شهری، سفیران و نمایندگان کشور‌های مسلمان و علاقه‌مندان فرهنگ و هنر نیز حضور داشتند.

۱۲ هزار مراسم در یک سال

معاون حقوقی وزیر امور خارجه در این مراسم با گرامیداشت یاد و نام شهدای اسلام و به‌ویژه امام شهید، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در تیرماه سال ۱۴۰۴ قطعنامه‌ای را برای گرامیداشت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اکرم (ص) به سازمان همکاری اسلامی پیشنهاد کرد که این قطعنامه در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی با اجماع به تصویب رسید.

کاظم غریب‌آبادی با بیان اینکه پس از تصویب قطعنامه، ستادی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد، افزود: در قالب این ستاد، کارگروه‌های مختلف مأموریت یافتند برنامه‌های متنوعی را در داخل و خارج از کشور برگزار کنند. طی یک سال گذشته بیش از ۱۲ هزار مراسم در سطح ملی و در سراسر کشور و بیش از ۲۰۰ برنامه از سوی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشور‌های مختلف برگزار شد.

معاون حقوقی وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: همکاران ما در تلاش هستند با همکاری سایر کشور‌های اسلامی، مناسبت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اکرم (ص) را در یونسکو نیز به ثبت برسانند.

وی همچنین از سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و دست‌اندرکاران برگزاری رویداد «رحمة‌العالمین» تقدیر کرد.

تجدید عهد با یک حقیقت زنده

معاون حقوقی وزیر امور خارجه در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به جایگاه پیامبر اکرم (ص) در قرآن کریم گفت: خداوند متعال در قرآن کریم پیامبر اکرم (ص) را «رحمةً للعالمین» معرفی می‌کند و این تعبیر شاید جامع‌ترین توصیف از رسالت پیامبر بزرگ اسلام باشد.

غریب‌آبادی با بیان اینکه حضرت محمد (ص) پیام‌آور رحمت برای همه انسان‌هاست و دعوت او بر کرامت انسان، عدالت، برادری، اخلاق و نفی ظلم و تبعیض استوار بود، افزود: بزرگداشت میلاد پیامبر اکرم (ص) صرفاً بزرگداشت یک شخصیت متعلق به گذشته نیست، بلکه تجدید عهد با یک حقیقت زنده و یک راه روشن برای آینده بشریت است.

او تأکید کرد که در روزگار جنگ، افراط‌گرایی، نفرت و اسلام‌هراسی و بی‌عدالتی، آموزه‌های پیامبر رحمت راهی برای گفت‌و‌گو، همزیستی و صلح پیش روی بشریت است.

معاون حقوقی وزیر امور خارجه وحدت امت اسلامی را یکی از مهم‌ترین میراث‌های پیامبر اکرم (ص) دانست و تصریح کرد: گرامیداشت میلاد آن حضرت می‌تواند فرصتی باشد تا جهان اسلام بیش از گذشته ظرفیت‌های عظیم خود را در حوزه‌های فرهنگ، علم، فناوری، اقتصاد و تمدن به کار گیرد.

غریب‌آبادی در پایان با گرامیداشت یاد و نام شهدا و امام شهید، اظهار کرد: هر آنچه امروز از انسجام و وحدت داریم و هر آنچه از توان مقابله با دشمنان در اختیار ماست، در اثر خون شهیدان به دست آمده است. جمهوری اسلامی ایران تاکنون پیروزی‌های درخشانی در مقابله با دشمنان داشته است و ان‌شاءالله اقدامات مقابله‌ای و انسجام مردمی تا رسیدن به پیروزی کامل ادامه خواهد یافت.

«رحمة‌العالمین»، رحمتی برای همه جهانیان

در ادامه این مراسم، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) گفت: تهران امشب میزبان آیینی است که نام آن خلاصه‌ای از بلندترین حقیقت تاریخ انسان است؛ «رحمة‌العالمین»، رحمتی برای همه جهانیان و همه انسان‌هایی که در پی عدالت، آرامش، کرامت و امید هستند.

محمدباقر اعلمی برگزاری این آیین را شکرانه و شادباشی به مناسبت بزرگداشت هزار و پانصدمین سال ولادت باسعادت حضرت محمد (ص) و رئیس مذهب شیعه، امام جعفر صادق (ع) دانست و افزود: پیامبر اکرم (ص) پیامبر مهربانی، اخلاق، مدارا، دانایی و کرامت بود و خداوند در وصف ایشان می‌فرماید: «وَما أَرسَلناکَ إِلّا رَحمَةً لِلعالَمین».

او هفته وحدت را فرصتی برای تقویت همبستگی میان مسلمانان دانست و اظهار کرد: هفته وحدت فرصتی برای بازگشت به مشترکات بزرگ امت اسلامی از جمله توحید، نبوت، قرآن کریم، اخلاق و مسئولیت مشترک همه مسلمانان است.

اعلمی تأکید کرد: پیامبر اکرم (ص) محور همدلی امت اسلامی و پرچمدار پیوند دل‌هاست و امروز بیش از هر زمان دیگری وظیفه داریم در کنار یکدیگر بایستیم.او همچنین با اشاره به نقش فرهنگ و هنر در ترویج ارزش‌های انسانی گفت: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران وظیفه و رسالت تاریخی خود می‌داند که از طریق زبان جهان‌شمول فرهنگ و هنر و با تکیه بر آموزه‌های غنی اسلامی و ایرانی، در کنار مردم و در مسیر دفاع از ارزش‌های انسانی حرکت کند.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پایان با تأکید بر ضرورت انتقال پیام وحدت و رحمت به جهان گفت: پیامبر اسلام (ص)، پیامبر رحمت است، اسلام مکتب کرامت انسان است و فرهنگ، زبان مشترک صلح و همزیستی میان ملت‌هاست.

تهران، شهری که در دفاع از حق ایستاده

در بخش دیگری از این مراسم، معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با تبریک هفته وحدت و گرامیداشت یاد و نام شهدا گفت: این نخستین هفته وحدتی است که در غیاب رهبر شهید مجاهد خود برگزار می‌کنیم و در این ایام باید نام و یاد ایشان و همه شهدای راه حق و حقیقت را گرامی بداریم.

محمد خراسانی‌زاده با اشاره به پیشینه شکل‌گیری هفته وحدت اظهار کرد: ایجاد هفته وحدت و شکل‌دهی به این اتفاق مهم فرامذهبی و فرادینی، با ابتکار و همت امام خمینی (ره) در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی آغاز شد و پس از انقلاب نیز مورد تأیید امام راحل قرار گرفت.

او با اشاره به حضور مهمانان خارجی و علمای کشور‌های اسلامی در برنامه‌های این رویداد گفت: این برنامه‌ها فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری ایران و ایجاد ارتباط میان فرهنگ‌های مختلف جهان اسلام است.

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران همچنین با اشاره به جایگاه تهران در تحولات فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: تهران شهری است که در دفاع از حق ایستاده و امروز می‌تواند الگویی برای شهر‌هایی باشد که می‌خواهند در برابر ظلم ایستادگی و از مظلوم دفاع کنند.

خراسانی‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بتواند با برگزاری چنین برنامه‌هایی، خاطراتی ماندگار برای مردم و مهمانان این رویداد رقم بزند.

در پایان این رویداد، گروه‌های موسیقی از استان‌های مختلف کشور با حضور در باغ کتاب تهران بخش‌هایی از فرهنگ و میراث موسیقایی مناطق مختلف ایران را برای حاضران اجرا کردند.