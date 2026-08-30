باشگاه خبرنگاران جوان - امروز (یکشنبه ۸ شهریور ماه) همزمان با ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و آخرین روز از هفته دولت، یک هتل سه ستاره در فومن با حضور هادی حق‌شناس، استاندار گیلان و جمعی از مسئولان به بهره‌برداری رسید. این مجموعه گردشگری با سرمایه‌گذاری ۴۰ میلیارد تومان ساخته و تجهیز شده و در راستای توسعه زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری شهرستان فومن به بهره‌برداری رسیده است.

افتتاح ۱۴۴ میلیارد تومان طرح کشاورزی

امروز همچنین مجموعه‌ای از طرح‌های بخش کشاورزی شهرستان صومعه‌سرا با مجموع سرمایه‌گذاری ۱۴۴ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۸۵ نفر به بهره‌برداری رسید. این طرح‌ها در حوزه‌های مختلف کشاورزی و با هدف توسعه تولید، افزایش بهره‌وری، تقویت زیرساخت‌های این بخش و ایجاد اشتغال در شهرستان صومعه‌سرا اجرا شده است.

در این مجموعه طرح، ۲ واحد مرغداری ۳۰ هزار قطعه‌ای با ظرفیت مجموع ۶۰ هزار قطعه و سرمایه‌گذاری ۵۵ میلیارد تومان، یک واحد جوجه‌کشی با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان، طرح لایروبی ۱۱۸ هکتار از آب‌بندان‌ها با اعتبار ۳۴ میلیارد تومان و طرح خط انتقال آب کشاورزی با لوله با سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

۶۸ طرح راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان به بهره‌برداری رسید

افتتاح دیگر امروز مربوط به بهره‌برداری از ۶۸ طرح اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اعتبار ۱۳ هزار و ۴۲۱ میلیارد ریال در شهرستان صومعه‌سرا به صورت تجمیعی بود. این طرح‌ها شامل ۴۳ طرح روکش آسفالت راه‌های روستایی و فرعی، ۱۷ طرح روکش و لکه‌گیری راه‌های اصلی، ۴ طرح ساخت سیستم روشنایی طولی و نقطه‌ای، یک طرح ساخت مجتمع خدمات رفاهی، یک طرح تهیه و نصب حفاظ بلوک مفصلی، یک طرح آسفالت حفاظتی و یک طرح هدایت آب‌های سطحی بوده است.

اقامتگاه بومگردی و گامی تازه برای رونق گردشگری صومعه‌سرا

همزمان با آخرین روز از هفته دولت، یک اقامتگاه بومگردی نیز در صومعه‌سرا با حضور استاندار گیلان و نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای افتتاح شد. این مجموعه با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد تومان ساخته شده و شامل ۱۸ واحد اقامتی و یک رستوران است که ظرفیت پذیرش همزمان ۷۲ نفر را دارد. با بهره‌برداری از این طرح، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۵ نفر فراهم شده است.

به گفته استاندار گیلان، در حال حاضر بیش از ۲۰۰ واحد بومگردی در این استان فعال است و حدود ۱۱۸ واحد بومگردی نیز در دست ساخت قرار دارد. همچنین برای بیش از ۲۰۰ واحد بومگردی مجوز اصولی صادر شده است که امیدواریم طی دو تا سه سال آینده و در سال‌های باقیمانده از فعالیت دولت، بخش عمده‌ای از این واحد‌ها نیز به بهره‌برداری برسد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان