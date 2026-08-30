فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: اگر دشمن تصور می‌کند با شهادت تعدادی از فرزندان نیروی دریایی، این نیرو از حرکت و انجام مأموریت بازمی‌ایستد، سخت در اشتباه است؛ چرا که نیروی دریایی با خون شهدا، استوارتر و مقتدرتر به مسیر خود ادامه می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر دریادار شهرام ایرانی در جمع کارکنان مرکز آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم (ع) رشت، با تأکید بر تداوم راه شهدا و استواری کارکنان این نیرو در انجام مأموریت‌ها، اظهار داشت: امروز وظیفه ما این است که راهی را که شهدا با ایثار و جانفشانی خود پیمودند، با قدرت و استقامت ادامه دهیم و اجازه ندهیم پرچمی که آنان با خون خود برافراشته‌اند، بر زمین بماند.

امیر دریادار ایرانی، تاکید کرد: دشمن در شناخت روحیه ملت ایران و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران دچار اشتباه محاسباتی است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش، با بیان اینکه پرچم پرافتخار شهدا باید به نسل‌های آینده سپرده شود، گفت: پرچمی که شهدا به دست ما سپرده‌اند، باید با قدرت، عزت و سربلندی حفظ شود و به نسل‌های آینده انتقال یابد؛ چرا که راه عزت و استقلال ایران اسلامی با ایثار، مقاومت و ایستادگی فرزندان این ملت ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: امروز نیروی دریایی زنده، پویا و مقتدر ایستاده است و کارکنان آن با همان روحیه‌ای که شهدا داشتند، مأموریت‌های خود را دنبال می‌کنند و از هیچ تلاشی، برای دفاع از ایران عزیز و تأمین و حفظ امنیت ملت بزرگ ایران، دریغ نخواهند کرد.

منبع: ارتش

برچسب ها: ارتش ، دریادار ایرانی ، نیروی دریایی
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