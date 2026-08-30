باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - محمد آتش‌پیکر، رئیس تولیدات باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ با اشاره به ظرفیت بالای باغداری در این شهرستان گفت: ساوجبلاغ با ۸ هزار و ۸۱۶ هکتار باغ‌های میوه‌های هسته‌دار و دانه‌دار، رتبه نخست استان البرز را در اختیار دارد.

وی افزود: گلابی یکی از محصولات شاخص باغی شهرستان است و امسال شرایط مناسب اقلیمی موجب شده عملکرد برخی باغ‌ها افزایش یابد؛ به‌گونه‌ای که در بعضی از درختان، میزان برداشت محصول به یک تن از هر درخت می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود رکورد تولید گلابی در شهرستان شکسته شود.

رئیس تولیدات باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ با تأکید بر ضرورت نوسازی باغ‌های فرسوده گفت: باغدارانی که درختان خشک‌شده یا در حال از بین رفتن باغ خود را با نهال‌های جدید جایگزین کرده‌اند، می‌توانند برای دریافت حمایت‌های مربوط به هزینه نهال به جهاد کشاورزی مراجعه کنند.

آتش‌پیکر ادامه داد: باغدارانی که قصد دارند درختان فرسوده و خشک‌شده باغ خود را جایگزین کنند نیز می‌توانند پیش از انتخاب نهال، از مشاوره کارشناسان جهاد کشاورزی استفاده کنند تا ارقام متناسب با شرایط آب‌وهوایی منطقه را انتخاب کنند.

وی گفت: هزینه نهال‌های مورد تأیید در قالب حمایت و یارانه جهاد کشاورزی پرداخت می‌شود و باغداران می‌توانند بدون تحمیل هزینه، نسبت به نوسازی و جایگزینی درختان فرسوده باغ‌های خود اقدام کنند.

برداشت گلابی در باغ‌های شهرستان ساوجبلاغ آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود امسال با برداشت بیش از ۲۰ هزار تن، رکورد تولید این محصول در شهرستان شکسته شود.