باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - کیان، فرماندار طالقان در گفت‌وگوی زنده تلوزیونی گفت: طالقان بزرگ‌ترین شهرستان استان البرز از نظر وسعت است و حدود ۳۶۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که بخش زیادی از آن در مناطق کوهستانی قرار گرفته است.

وی در برنامه رهیافت افزود: طالقان علاوه بر ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری، از نظر گردشگری مذهبی نیز ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و وجود آبشارها، رودخانه شاهرود و امامزاده‌های متعدد از جمله امامزاده هارون در روستای جوستان، این شهرستان را به یکی از مقاصد گردشگری استان تبدیل کرده است.

فرماندار طالقان با اشاره به وضعیت راه‌های شهرستان گفت: حدود ۱۴۰ کیلومتر از راه‌های طالقان راه اصلی است و طی سال‌های گذشته اقدامات اساسی در برخی از این مسیرها انجام نشده بود.

کیان در این برنامه تحلیلی رادیویی افزود: پس از بررسی وضعیت راه‌ها با حضور کارشناسان سازمان برنامه و بودجه استان، حدود ۱۸۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی برای حوزه راه اختصاص یافت و با پیگیری اداره کل راهداری و حمایت نماینده مردم غرب استان البرز، مجموع اعتبارات اختصاص‌یافته به راه‌های طالقان به حدود ۴۰۰ میلیارد تومان رسید.

وی ادامه داد: در سال گذشته حدود ۶۰ کیلومتر از راه‌های شهرستان زیر بار آسفالت رفت و در برخی مسیرها نیز عملیات راهسازی و روکش آسفالت انجام شد.

فرماندار طالقان با بیان اینکه ایمنی راه‌ها در سال ۱۴۰۵ در اولویت قرار گرفته است، گفت: نقاط دارای ریزش سنگ، رانش زمین و مشکلات مربوط به آبراه‌ها و آبروها شناسایی شده و بخشی از اعتبارات امسال برای رفع این مشکلات و افزایش ایمنی راه‌ها اختصاص یافته است.

کیان با اشاره به گستردگی شهرستان و محدودیت امکانات راهداری اظهار کرد: طالقان بیش از هزار و ۲۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد و تنها یک راه دارخانه اصلی در شهرستان فعال است. به همین دلیل ایجاد راهدارخانه‌های جدید در دستور کار قرار گرفته است.

وی به مجری رادیو البرز افزود: نخستین سوله نمک و راهدارخانه بین‌راهی در منطقه میان‌بیشه در حال احداث است و پیش‌بینی می‌شود ساختمان آن تا یک ماه آینده تکمیل شود. همچنین در سال ۱۴۰۴ یک دستگاه گریدر، یک دستگاه لودر و یک دستگاه مینی‌ بیل زنجیری به تجهیزات راهداری شهرستان اضافه شد.

فرماندار طالقان گفت: در برخی نقاط نیز گاردریل و نیوجرسی نصب شده، اما با توجه به گستردگی راه‌های شهرستان، این اقدامات کافی نیست و در سال ۱۴۰۵ بخش مهمی از برنامه‌ها به ایمن‌سازی مسیرها اختصاص خواهد داشت.

کیان در ادامه با اشاره به پروژه بیمارستان طالقان گفت: تکمیل و تجهیز این بیمارستان از مطالبات جدی مردم شهرستان است و فرمانداری پیگیری‌های متعددی برای فعال شدن این پروژه انجام داده است.

وی در برنامه رهیافت افزود: ساختمان بیمارستان با استفاده از خودیاری و همکاری دستگاه‌های مختلف و بدون دریافت اعتبار از دانشگاه علوم پزشکی البرز، به حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

فرماندار طالقان ادامه داد: با توجه به اینکه تأمین اعتبار و پیگیری تخصصی امور بیمارستان بر عهده دانشگاه علوم پزشکی است، فرمانداری به تنهایی امکان تأمین اعتبار مورد نیاز این پروژه را ندارد و برای همین موضوع، مذاکرات و پیگیری‌های متعددی با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی انجام شده است.

وی افزود: با توجه به پیشرفت حدود ۵۰ درصدی ساختمان، نباید این پروژه در این مرحله متوقف شود و تلاش می‌کنیم با ادامه پیگیری‌ها، زمینه تکمیل و بهره‌برداری از بیمارستان فراهم شود.

فرماندار طالقان همچنین درباره موضوع تعداد نمایندگان حوزه انتخابیه گفت: چهار شهرستان طالقان، نظرآباد، ساوجبلاغ و چهارباغ دارای یک نماینده مشترک در مجلس هستند و با توجه به گستردگی منطقه و حجم مسائل عمرانی، اقتصادی و صنعتی، افزایش تعداد نمایندگان می‌تواند به پیگیری بهتر مطالبات مردم کمک کند.

کیان افزود: نماینده فعلی حوزه انتخابیه پیگیری‌های زیادی برای مسائل این چهار شهرستان انجام داده و موضوع افزایش تعداد نمایندگان این حوزه را نیز دنبال کرده است که تحقق آن نیازمند طی مراحل قانونی در مجلس شورای اسلامی است.

وی گفت: با توجه به گستردگی حوزه انتخابیه و ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی شهرستان‌های نظرآباد، ساوجبلاغ و چهارباغ، افزایش تعداد نمایندگان می‌تواند در پیگیری مسائل منطقه مؤثر باشد.

فرماندار طالقان در بخش دیگری از این گفت‌وگو به طرح‌های فاضلاب شهرستان اشاره کرد و گفت: هنگام آغاز فعالیت در فرمانداری، پروژه تصفیه‌ خانه فاضلاب در ۲ روستا آغاز شده بود، اما به دلیل توقف عملیات، پیشرفت مناسبی نداشت.

کیان در برنامه زنده رهیافت افزود: پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب روستای زیدشت با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت استاندار البرز دوباره فعال شد و اکنون در حال اجراست.

وی ادامه داد: تصفیه‌خانه فاضلاب روستای دمبل نیز با مشارکت یک خیر اجرا شده و در روستای فشندک نیز شبکه داخلی فاضلاب به پایان رسیده و اجرای انشعابات در حال انجام است.

فرماندار طالقان اظهار کرد: تلاش می‌کنیم طرح فاضلاب فشندک نیز تا ۲۲ بهمن به بهره‌برداری برسد.

کیان درباره فاضلاب شهر طالقان گفت: طرح جمع‌ آوری فاضلاب خانگی شهر طالقان تهیه و تصویب شده و حدود یک سال است که پیگیری برای اجرای آن ادامه دارد.

وی در این گفت‌وگو رادیویی افزود: برای آغاز عملیات اجرایی، تأمین زمین مورد نیاز احداث تصفیه‌خانه در حال پیگیری است و گزینه‌ هایی از جمله شهرداری، راه و شهرسازی و منابع طبیعی برای تأمین زمین بررسی می‌شود.

فرماندار طالقان همچنین درباره ساخت‌ و سازهای غیرمجاز و تصرف حریم رودخانه‌ ها گفت: حضور سرمایه‌گذاران در بخش‌های مسکن، گردشگری، باغ و ویلا و فعالیت‌های کارگاهی و صنعتی برای شهرستان یک ظرفیت محسوب می‌شود، اما این فعالیت‌ها نباید به طبیعت و منابع طبیعی طالقان آسیب وارد کند.

کیان در برنامه زنده رادیویی رهیافت تأکید کرد: حفاظت از طبیعت و حریم رودخانه‌ها از اولویت‌های شهرستان است و دستگاه‌ های متولی، ساخت‌ و سازها و تغییر کاربری‌ها را پایش می‌کنند.

وی به مجری سیمای البرز افزود: در مواردی که ساخت‌وساز بدون مجوز یا برخلاف ضوابط انجام شود، دستگاه‌های مسئول بر اساس قانون با تخلفات برخورد خواهند کرد.

فرماندار طالقان در پایان این گفت‌وگو رادیویی گفت: تلاش فرمانداری این است که ضمن حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری، از ظرفیت‌ های طبیعی شهرستان نیز حفاظت شود تا توسعه طالقان در چارچوب قانون و با حفظ منابع طبیعی انجام شود.