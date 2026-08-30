باشگاه خبرنگاران جوان - اقامتگاه بومگردی «اهورا» روز یکشنبه با حضور استاندار اصفهان، فرماندار، نماینده مردم نایین در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسوولان محلی در شهر انارک، به بهرهبرداری رسید.
این طرح با هدف تقویت زیرساختهای گردشگری و معرفی ظرفیتهای کمتر شناخته شده مناطق کویری برای ایجاد اشتغال و افزایش درآمد جوامع محلی اجرا شده است.
مهدی جمالینژاد در آیین افتتاح این مجموعه، با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد مناطق کویری استان اظهار داشت: کویرهای اصفهان صرفاً یک ظرفیت طبیعی نیستند، بلکه مجموعهای غنی از جاذبههای تاریخی، معماری، صنایع دستی و سبک زندگی بومی هستند که معرفی هدفمند آنها به گردشگران ضرورتی انکارناپذیر است.
وی، توسعه بومگردی را یکی از مسیرهای راهبردی برای فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی در روستاها دانست و افزود: در این شیوه از گردشگری، مسافران علاوه بر بهرهمندی از طبیعت، با آداب و رسوم و فرهنگ بومی منطقه آشنا میشوند که این امر به بازگشت منافع اقتصادی به جامعه محلی منجر خواهد شد.
استاندار با اشاره به قرار گرفتن بخشهایی از استان در مسیر «طریقالرضا»، خاطرنشان کرد: این مسیر ظرفیت کمنظیری در حوزه گردشگری مذهبی و فرهنگی کشور است و باید با برنامهریزی مناسب، زیرساختهای لازم برای توقف و اقامت مسافران و زائران در مناطق مسیر تقویت شود.
جمالی نژاد ادامه داد: شهرها و روستاهای واقع در مسیر منتهی به مشهد مقدس باید از ظرفیت ترانزیتی خود به سمت تبدیل شدن به مقاصد گردشگری فرهنگی و تاریخی حرکت کنند تا سهم بیشتری از اقتصاد گردشگری کشور داشته باشند.
وی بر لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی با بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: نقش دولت ایجاد زیرساخت و تسهیلگری است و بخش خصوصی باید با سرمایهگذاری در حوزه اقامتگاهها و خدمات گردشگری، این ظرفیتها را به فرصتهای پایدار اقتصادی تبدیل کند.
استاندار اصفهان افتتاح اقامتگاههای بومگردی را گامی در جهت توسعه متوازن گردشگری در استان عنوان کرد و افزود: باید تلاش کنیم گردشگری در استان از تمرکز بر چند مقصد شناختهشده خارج شود تا تمامی شهرستانها و روستاهای استان بتوانند جایگاه واقعی خود را در نقشه گردشگری اصفهان بیابند؛ چرا که رونق این حوزه در مناطق کویری، ضمن حفظ میراث فرهنگی و طبیعی، به تثبیت جمعیت در روستاها و ایجاد اشتغال پایدار کمک خواهد کرد.