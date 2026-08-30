آیین بهره‌برداری از ۲۵ دستگاه اتوبوس برقی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهرداری تبریز و واگذاری اسناد اراضی فاز ۲ شهرک خاوران با حضور امام جمعه تبریز و استاندار آذربایجان شرقی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در آیین بهره‌برداری از ۲۵ دستگاه اتوبوس برقی و واگذاری اسناد اراضی فاز ۲ خاوران، ضمن تبریک این موفقیت به شهروندان و مدیران استانی سخنان خود را با اشاره به مبانی قرآنی و روایی در خصوص جایگاه انسان و رسالت او در زمین آغاز کرد.

 نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با استناد به آیات قرآن کریم درباره خلقت حضرت آدم (ع) و ماموریت انسان برای عمران و آبادانی زمین اظهار داشت: خداوند متعال نعمت‌های فراوانی به بشر ارزانی داشته است و بر اساس روایات اهل بیت، به ویژه احادیثی از امام صادق (ع)، شکرگزاری واقعی این نعمت‌ها در گرو استفاده صحیح از آنها و تلاش برای آبادانی جوامع است.

 امام جمعه تبریز با تمجید از نگاه اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مولد مردم فهیم آذربایجان و تبریز، به تحولات اخیر در حوزه مدیریت شهری اشاره کرد.

وی از استاندار، فرماندار، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تبریز به واسطه تلاش‌ها و هماهنگی‌های مستمرشان تشکر کرد و گفت: امروز شاهد ارتقای چشمگیر خدمات شهری از جمله بهبود وضعیت آسفالت معابر، تنظیف شهری و به‌ویژه تحول در ناوگان اتوبوسرانی هستیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل با اشاره به ورود اتوبوس‌های برقی جدید به چرخه حمل‌ونقل عمومی تبریز، خاطرنشان کرد: توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی موجب شده است تا امکانات و خدمات شهری که پیش از این تنها در اختیار بخش کوچکی از جامعه بود، اکنون توسعه یافته و در دسترس درصد بالایی از شهروندان قرار گیرد که این امر جای خرسندی و تقدیر دارد.

وی همچنین به موضوع واگذاری اسناد اراضی فاز ۲ خاوران اشاره کرد و این اقدام را گامی مهم در جهت حل دغدغه‌های دیرینه مردم و توسعه متوازن شهری دانست.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: افتتاح طرح ، اتوبوس برقی
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