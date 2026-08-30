هواشناسی گیلان ضمن پیش بینی باد و باران شدید و خیلی شدید در برخی نقاط استان و آبگرفتگی و سیلاب طی امروز تا سه شنبه، هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان در اطلاعیه‌ای در خصوص فعالیت سامانه بارشی و خنک اعلام کرد: با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی از اواخر وقت امروز تا سه شنبه ۱۰ شهریور ماه با فعالیت سامانه بارشی و خنک، ابرناکی و مه آلود شدن هوا، به تناوب بعضی مناطق بارندگی (گاهی رگباری و شدید، پاره‌ای نواحی موقتی خیلی شدید)، کاهش دما (به طور متوسط ۴ تا ۸ درجه)، وزش باد (برخی مناطق شدید)، رعد و برق و تگرگ پیش بینی می‌شود.

طی این مدت؛ آبگرفتگی و اختلال در تردد، مه آلودگی و کاهش دید، بالا آمدن آب رودخانه ها، جاری شدن سیلاب و روان آب، رانش و لغزش زمین، ریزش سنگ در جاده‌های مواصلاتی کوهستانی، شکستن و سقوط درختان و احتمال خسارت به سازه‌ها و ابنیه و خسارت به محصولات کشاورزی مورد انتظار است.

توصیه می‌شود از استقرار و تردد در حاشیه رودخانه ها، برپایی چادر‌های مسافرتی و تردد غیرضروری در محور‌های کوهستانی استان گیلان پرهیز شود. نسبت به محکم سازی سازه‌های موقتی، داربست‌ها و بنر‌ها به دلیل وزش باد شدید اقدام شود. از پارک کردن خودرو‌ها در حاشیه درختان فرسوده و سازه‌های سست اجتناب شود.

با توجه به احتمال اصابت صاعقه و تگرگ، از قرار گرفتن در فضای باز در زمان وقوع رعد و برق و تگرگ اجتناب شود. کشاورزان، دامداران، گلخانه داران و مرغداری‌ها نیز تمهیدات لازم را به عمل آورند. نسبت به انتقال باقیمانده شلتوک‌های برداشت شده به مکان مسقف و تسریع در برداشت محصول برنج اقدام شود.

از صعود به ارتفاعات استان، انجام فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت گردی، برگزاری تور‌های گردشگری در فضای باز، انجام پرواز‌های تفریحی، جابجایی عشایر کوچ رو و چرای دام اجتناب شود. تأکید می‌شود؛ طی این مدت دریا مواج و برای انجام فعالیت‌های دریایی، شنا و گردشگری نامناسب است.

تغییرات احتمالی در پیش بینی‌ها به سبب به‌روز‌رسانی در نقشه‌های پیش یابی، اطلاع رسانی خواهد شد.