۷ دستگاه آمبولانس برای امدادرسانی به ۱۱ حادثه دیده در فارس اعزام شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - ۶ دستگاه آمبولانس اورژانس به همراهی یک دستگاه آمبولانس هلال احمر برای امدادرسانی به ۱۱ حادثه دیده در فارس اعزام شدند.

حادثه رانندگی در محور مرودشت ـ اقلید با یک کشته و ۷ مصدوم

برخورد ۲ خودرو در محور مرودشت ـ اقلید یک کشته و ۷ مصدوم به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، اظهار کرد: با اعلام برخورد یک دستگاه خودروی پراید و سمند در محور مرودشت ـ اقلید (۵۰۰ متری پتروشیمی به سمت کوه سبز)، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه در این تصادف یک نفر به علت شدت حادثه و جراحات وارده جان باخت و ۷ نفر نیز مصدوم شدند، ادامه داد: مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، کنترل خونریزی و تثبیت وضعیت، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید مطهری مرودشت منتقل شدند.

مسئول روابط عمومی اورژانس فارس بیان کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۳ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.

سانحه رانندگی در محور بختگان ـ نی‌ریز، با ۳ مصدوم

برخورد ۳ خودرو در محور بختگان ـ نی‌ریز، ۳ مصدوم به همراه داشت.

محمد زارع مسئول اورژانس بختگان هم اظهار کرد: با اعلام برخورد ۳ دستگاه خودرو پژو ۲۰۶، سمند و وانت پیکان در محور بختگان ـ نی‌ریز، بعد از سه‌راهی تم شولی، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه در این حادثه ۳ نفر دچار جراحات متعدد شدند، ادامه داد: مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای تکمیل درمان به بیمارستان شهدای سلامت نی ریز منتقل شدند.

مسئول اورژانس بختگان تصریح کرد: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۳ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ از پایگاه‌های دهمورد، چاه مهکی و غدیرگه و همراهی یک دستگاه آمبولانس جمعیت هلال احمر به محل اعزام شدند.