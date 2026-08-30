سیلاب مرگبار در نپال که بر اثر فروریختن یک یخچال طبیعی رخ داد، تاکنون ۷۶۸ کشته و بیش از ۳ هزار مفقود بر جای گذاشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که خطر وقوع سیلابهای جدید همچنان در نپال وجود دارد، امدادگران در تلاش برای یافتن هزاران نفری هستند که پس از جاری شدن موج مرگبار آب در منطقه مرزی هیمالیا و زیر آب رفتن روستاها، همچنان مفقود هستند.
آخرین آمار منتشرشده در روز یکشنبه، شمار مفقودشدگان را ۳ هزار و ۴۸ نفر اعلام میکند که صدها تبعه خارجی نیز در میان آنها هستند. تاکنون ۷۶۸ مورد مرگ تأیید شده و گزارشهایی نیز منتشر شده که بیان میکند احتمالا بسیاری از اجساد با جریان بسیار قوی آب به پایین دست و حتی کشور هند منتقل شدهاند.
نپال اعلام کرد روند دفن برخی اجساد را آغاز کرده است؛ مقامات پیش از دفن از اجساد، نمونه دیانای میگیرند تا خانوادهها بتوانند پس از شناسایی، آنها را تحویل گرفته و مراسم خاکسپاری سنتی را انجام دهند.
سازمان زمینشناسی آمریکا اعلام کرده این فاجعه که صبح چهارشنبه هفته گذشته رخ داد، بر اثر فروریختن یک یخچال طبیعی ایجاد شده و در پی آن، موج بزرگی متشکل از آب و سنگ و گِل به سمت پاییندست سرازیر شد.
وزیر خارجه نپال خواستار واکنش جهانی به بحران اقلیمی شده و میگوید این کشور کوچک و فقیر، سهمی نامتناسب از پیامدهای تغییرات اقلیمی را متحمل میشود. او تاکید کرد: «با وجود اینکه سهم نپال در انتشار جهانی گازهای گلخانهای تنها ۰.۱ درصد است، مردم این کشور به یکی از قربانیان اصلی تغییرات اقلیمی تبدیل شدهاند.»
در همین حال، دولت نپال برآورد کرده است هزینه بازسازی ممکن است به چندین میلیارد دلار برسد.
منبع: گاردین