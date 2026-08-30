به مناسبت هفته دولت طرح های عمرانی و خدماتی در آذربایجان شرقی افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - همزمان با گرامیداشت هفته دولت ۸ پروژه عمرانی، خدماتی و زیرساختی در بخش کاغذکنان شهرستان میانه با اعتباری بالغ بر ۶۵ میلیارد تومان افتتاح و به بهره‌برداری رسید. این پروژه‌ها در حوزه‌های توسعه روستایی، راه، آب، گاز، مسکن، مخابرات و برق اجرا شدند.

دو طرح عمرانی و تولیدی با اعتباری بالغ بر ۳۶ میلیارد تومان در شهرستان مرند افتتاح شد این طرح‌ها شامل آسفالت معابر روستای عریان تپه و افتتاح کارخانه تولید انواع منسوجات با ایجاد اشتغال برای ۱۲ نفر بود.

با حضور استاندار آذربایجان شرقی پروژه‌های عمرانی و خدماتی هشترود با بیش از ۱۲ همت به بهره برداری رسید. این پروژه ها شامل افتتاح فاز ۱ کارخانه تولید آلومینیوم ، افتتاح خط انتقال گاز برای پایداری شبکه گازرسانی به شهرستان‌های هشترود و چاراویماق و تامین گاز بخشی از شهرستان‌های مراغه و بستان آباد و ۲ پروژه شهرداری شامل پل و زیرگذر می‌باشد.

فیبر نوری شهر کلیبر و ۱۰ طرح و پروژه مخابراتی با اعتبار ۵۱ میلیارد تومان، بوم گردی با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان، ۲۲ پروژه دهیاری با اعتبار ۲۱ میلیارد تومان، آسفالت معابر ۳ روستای بخش مرکزی با اعتبار ۸ میلیارد تومان، کارگاه تولید محصولات پلیمری با اعتبار ۶ میلیارد تومان و ده پروژه توزیع برق افتتاح شد.

طرح آبرسانی و تامین آب شرب روستای قوشبلاغ از توابع بخش شیرین‌شهر شهرستان لیلان با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید. این طرح با هدف تامین آب شرب پایدار و بهبود زیرساخت‌های آبرسانی روستا اجرا شده و با بهره‌برداری از آن دسترسی اهالی روستا به آب شرب مناسب و پایدار تقویت می شود.

چندین طرح عمرانی شهرداری ممقان به بهره برداری رسید این طرح‌ها شامل آسفالت معابر اصلی و فرعی شهر ممقان و جدول گذاری و ساماندهی معابر شهری است و شهرداری ممقان برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۱۵ میلیارد تومان هزینه کرده است.

۱۱ طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر ۸۴ میلیارد تومان در اهر افتتاح و کلنگ احداث ۱ باب استخر معیشتی در روستای نقدوز با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان بر زمین زده شد.

۲ طرح عمرانی در مراغه شامل بخش فیزیوتراپی بیمارستان ۲۹ فروردین ارتش و نیروگاه برق برق خورشیدی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مراغه در مجموع با اعتبار ۱۱ میلیارد تومان افتتاح شد.