باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: برنامه‌ریزی‌ها برای وزارتخانه از قبل انجام گرفته‌اند و با توجه به این که بیش از یک سال است که کشور درگیر جنگ، حمله و تهاجم است و بخش اعظم این جنگ نشان داده است که جنگ زیرساخت‌ها و کریدوری است در وزارت راه و شهرسازی، برنامه‌ریزی کردیم و به این موضوع توجه داشته‌ایم که ما یک قطعه از ساختار مقاومت ملی هستیم.

صادق ادامه داد: در جنگ دوازده روزه و چهل روزه و همچنین، حملاتی که بعد از جنگ رمضان در کشور داشتیم اتفاق‌های ویژه‌ای در حوزه وزارت راه و شهرسازی رخ دادند که می‌توان به حمل و نقل جاده‌ای اشاره کرد..

در حمل و نقل جاده‌ای، باید مسیر خدمات ما برای جا به جایی مسافر و کالا استمرار پیدا می‌کرد و آسمان هم بسته شد و غیرتی که رانندگان کامیون در جریان جنگ داشتند را باید اشاره کرد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: زمانی که بنادر جنوبی باز هم مورد حملات شدید قرار گرفتند ستادی به عنوان «ستاد تسهیل ترخیص کالا از بنادر» شکل گرفت که ریاست آن بر عهده وزیر راه و شهرسازی بود و همه نقش‌آفرینان حوزه بنادر و خروج کالا و بخش خصوصی عضو این ستاد بوده‌اند و همه تصمیم‌ها بر عهده لوکوموتیوران‌هایی بودند که بار را با ریل خارج می‌کردند و همچنین، بر عهده رانندگانی بود که با کامیون، بار را خارج می‌کردند.

صادق ادامه داد: با توجه به این که جنگ چهل روزه در مقایسه با جنگ هشت ساله دفاع مقدس گستردگی بیشتری داشت آسیب‌هایی که دیدیم بعضاً عمیق‌تر بودند بیش از ۱۴۷ شهر و روستا و حدود ۲۵ استان درگیر این جنگ بودند که شامل همه استان‌های شمال غرب، غرب، جنوب غرب، جنوب و همه بنادر به ویژه تهران و اصفهان بود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: من به مردم عزیز و نجیب کشورم می‌گویم در وزارت راه و شهرسازی، همه تلاشمان را کردیم که به پای شما برسیم و به نجابتی که به خرج دادید و پای کار مملکت، ایران ایستادید و حماسه بزرگ را آفریدید.