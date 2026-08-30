باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بر اساس گزارش رسانههای محلی ترکیه، بر اثر واژگونی یک کشتی مسافربری با حدود ۲۷۰ مسافر و خدمه در سواحل شمال قبرس دستکم ۶ نفر جان خود را از دست دادند.
مقامات منطقهای میگویند که حدود ۲۳۷ نفر نجات یافتهاند و عملیات جستوجو برای یافتن ۲۴ نفر دیگر همچنان ادامه دارد.
این کشتی مسافربری به سمت استان مرسین ترکیه در حرکت بوده، اما در ۷.۵ کیلومتری ساحل شروع به آبگرفتن کرده است.
تصاویر ویدئویی از محل حادثه، افرادی را نشان میدهد که جلیقه نجات بر تن دارند و در آبهای اطراف کشتی واژگونشده شناور هستند.
علت دقیق این واژگونی هنوز مشخص نیست.
منبع: گاردین