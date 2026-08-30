در پی واژگونی یک کشتی مسافربری در سواحل شمالی قبرس، دست کم ۶ نفر جان خود را از دست داده و جست‌و‌جو برای یافتن مفقودین ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بر اساس گزارش رسانه‌های محلی ترکیه، بر اثر واژگونی یک کشتی مسافربری با حدود ۲۷۰ مسافر و خدمه در سواحل شمال قبرس دست‌کم ۶ نفر جان خود را از دست دادند.

مقامات منطقه‌ای می‌گویند که حدود ۲۳۷ نفر نجات یافته‌اند و عملیات جست‌و‌جو برای یافتن ۲۴ نفر دیگر همچنان ادامه دارد.

این کشتی مسافربری به سمت استان مرسین ترکیه در حرکت بوده، اما در ۷.۵ کیلومتری ساحل شروع به آب‌گرفتن کرده است.

تصاویر ویدئویی از محل حادثه، افرادی را نشان می‌دهد که جلیقه نجات بر تن دارند و در آب‌های اطراف کشتی واژگون‌شده شناور هستند.

علت دقیق این واژگونی هنوز مشخص نیست.

منبع: گاردین

برچسب ها: قبرس ، واژگونی کشتی ، حوادث بین‌الملل
خبرهای مرتبط
طوفان در قبرس یک کشته بر جای گذاشت
چه چیزی اسرائیل را از نزدیکی مصر و ترکیه نگران کرده است؟
خط و نشان نتانیاهو برای ترامپ: ترکیه نباید به اف-۳۵ دست یابد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
وزیر دفاع کره شمالی از سمت خود برکنار شد
قطع تعامل اقتصادی با ایران؛ ضربه‌ای سنگین بر پیکر اقتصاد امارات
ونزوئلا: توافق نفتی با آمریکا به مدت ۲۵ سال است
تعداد مفقودشدگان در سمت چینی مرز نپال به ۵۴۶ نفر رسید؛ ۲۶۱ نفر خارجی هستند
یونان و اسرائیل قرارداد دفاع هوایی ۳.۴ میلیارد دلاری امضا می‌کنند
آمریکا درخواست عربستان برای رهبری مستقیم عملیات علیه انصارالله را رد کرد
جنگ ایران؛ تورم جدید برای آمریکایی‌ها با افزایش قیمت سوخت، مواد غذایی و بلیط هواپیما
دبیرکل حزب الله لبنان: پایداری، پروژه دشمن را شکست خواهد داد
ترکیه: اتهامات اسرائیل بزدلانه و تلاشی برای توجیه نسل‌کشی در غزه است
ادعای اکسیوس: رئیس سیا در مسکو پیشنهاد نشست سه‌جانبه ترامپ، پوتین و زلنسکی را مطرح کرد
آخرین اخبار
کشتی مسافربری با صد‌ها مسافر در سواحل قبرس واژگون شد
جست‌و‌جو برای یافتن هزاران مفقود در نپال ادامه دارد
ادعای ارتش اسرائیل درباره ترور دو نیروی نخبه حماس
کرملین: اروپا روسیه را به عنوان دشمنی برای مالیات دادن شهروندانش خلق کرد
ایسلند به ازسرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا رأی «نه» داد
روسیه: ناتو باعث تشدید تنش در جهان می‌شود
آمریکا درخواست عربستان برای رهبری مستقیم عملیات علیه انصارالله را رد کرد
جنگ ایران؛ تورم جدید برای آمریکایی‌ها با افزایش قیمت سوخت، مواد غذایی و بلیط هواپیما
روسیه در حال آماده شدن برای حملات گسترده به بخش انرژی اوکراین
قطع تعامل اقتصادی با ایران؛ ضربه‌ای سنگین بر پیکر اقتصاد امارات
دبیرکل حزب الله لبنان: پایداری، پروژه دشمن را شکست خواهد داد
تعداد مفقودشدگان در سمت چینی مرز نپال به ۵۴۶ نفر رسید؛ ۲۶۱ نفر خارجی هستند
ونزوئلا: توافق نفتی با آمریکا به مدت ۲۵ سال است
مشاور پوتین: طرح ترامپ برای گرینلند در واقع هدفی فراتر از این جزیره داشت
ترکیه: اتهامات اسرائیل بزدلانه و تلاشی برای توجیه نسل‌کشی در غزه است
آمار کشته‌شدگان سیل نپال به ۷۳۴ نفر رسید
تیراندازی در شمال سوئیس
یونان و اسرائیل قرارداد دفاع هوایی ۳.۴ میلیارد دلاری امضا می‌کنند
نتایج اولیه همه‌پرسی ایسلند: موافقت ۵۰.۵ درصدی با ازسرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا
وزیر دفاع کره شمالی از سمت خود برکنار شد
ادعای اکسیوس: رئیس سیا در مسکو پیشنهاد نشست سه‌جانبه ترامپ، پوتین و زلنسکی را مطرح کرد
روسیه از انهدام ده‌ها پهپاد اوکراینی خبر داد
ادعای شین بت درباره «تهدید قابل توجه» علیه پسر نتانیاهو
پشیمانی فزاینده رأی‌دهندگان نسل زد به ترامپ پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا
طوفان در قبرس یک کشته بر جای گذاشت
تداوم حملات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان
ادعای ارتش صهیونیستی درباره شهادت فرمانده حماس در مرکز غزه
راشا تودی: شش ماه پس از جنگ ایران هنوز پابرجاست اما هژمونی آمریکا تضعیف شد
ترکیه سفیر اوکراین را در پی افزایش حملات به کشتی‌ها در دریای سیاه احضار کرد
نیوزویک: حمایت از ترامپ در آمریکا ضعیف‌تر و محتاطانه‌تر شده است 