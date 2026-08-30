باشگاه خبرنگاران جوان - هفدهم ربیع الاول مصادف با میلاد سراسر نور نبی مکرم اسلام پیامبر ختمی مرتبت حضرت محمد المصطفی (ص) و میلاد ششمین اختر تابناک امام جعفر الصادق (ع) است. به همین مناسبت مسلمانان در مساجد و تکایا گرد هم میآیند و با برگزاری مراسم جشن و سرور این روز فرخنده را جشن میگیرند.
به همین مناسبت شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری مراسم جشن و سرور در شهر مقدس قم را به نمایش گذاشت.
منبع: اکبر بخشی - قم
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