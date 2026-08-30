باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - عبدالعلی کیان‌مهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، در مراسم افتتاح واحد تولیدی جدید پوشاک در شهرک صنعتی آق‌قلا با اشاره به اهمیت حمایت‌های دولتی از کارآفرینان اظهار داشت: هدف اصلی ما حمایت از واحد‌هایی است که پتانسیل بالایی در اشتغال‌زایی و توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته دارند.

معاون اقتصادی استاندار در راستای حمایت از ظرفیت‌های اقتصادی و توسعه مناطق، تاکید کرد: این واحد که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی راه‌اندازی شده است، با هدف تقویت زنجیره تولید و ایجاد اشتغال، ظرفیت جذب ۸۰ نیروی کار را دارا می‌باشد.

وی با تأکید بر فضای مطلوب اقتصادی در استان گلستان، ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی استان صورت گرفته که نشان‌دهنده آمادگی بالای استان برای پذیرش سرمایه‌گذاران است.

کیان‌مهر از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دعوت کرد تا از فرصت‌های موجود در گلستان بهره‌مند شوند و افزود: تلاش مدیریت استان بر این است که روند رونق اقتصادی و افزایش واحد‌های صنعتی، به شکلی مستمر و گسترده‌تر در سطح استان تکرار شود تا ثمره آن در قالب توسعه پایدار و اشتغال گسترده برای مردم استان نمایان گردد.