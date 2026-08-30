باشگاه خبرنگاران جوان - کمتر از یک ماه به بازگشایی مدارس مانده است؛ روزهایی که برای نسل امروز پر از ویترین‌های رنگارنگ و کیف‌های مارک‌دار است، اما برای بچه‌های دهه شصت، تداعی‌گر روزهاییست که کتاب‌های دست‌دوم، مدادهای دوسرنوشته و جامدادی‌های ساده، تمرینِ اقتصاد و قناعت در کوچه‌پس‌کوچه‌های مدرسه بود.

کمتر از یک ماه دیگر، زنگ مدارس دوباره به صدا درمی‌آید و کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر، حال‌وهوای دیگری پیدا می‌کند؛ کیف‌های نو، کفش‌های تازه و هیاهوی دانش‌آموزانی که تابستان را وداع گفته‌اند و به استقبال مهر می‌روند. اما در میان این شلوغیِ شیرینِ شهریور، دلمان برای چه کسی تنگ می‌شود؟ برای خودمان، برای آن روزهایی که ما هم با کیفِ پارچه‌ای یا جامدادیِ کتابی، راهی مدرسه می‌شدیم؛ نسلی که هرچند سال‌ها از آن روزها گذشته، اما بچه‌های قدیمی دهه شصت هیچ‌وقت خاطرات آن سال‌ها برایشان کهنه نمی‌شود. بچه‌های قدیمی دهه شصت هیچ‌وقت خاطرات آن سال‌ها برایشان کهنه نمی‌شود؛ بلکه هر بار به یاد آن روزها، گل لبخند بر لب‌هایمان می‌شکفد و دلتنگ روزهای مدرسه می‌شویم. نسلی که در میان کوچه‌پس‌کوچه‌های جنگ و بمباران، با چشمانی پر از امید، الفبا را از دل کتاب‌هایی آموخت که ساده‌ترین و در عین حال عمیق‌ترین مفاهیم زندگی را در خود داشتند. داستان‌هایی مثل «بابا آب داد» و «آن مرد با باران آمد» برای کودکانی که در دهه شصت به مدرسه می‌رفتند، چنان خاطره‌انگیز است که ورق زدن دوباره‌شان، لبخند را مهمان ناخواندهٔ لحظات مان می‌کند.

یادی از کتاب‌های درسی بی‌آلایش