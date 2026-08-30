۹۰۰ هزار بازرسی در حوزه استاندارد از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه

باشگاه خبرنگاران جوان؛ انوشه رحمانی اهم گزارش عملکرد دو ساله سازمان ملی استاندارد در «حوزه نظارت بر تولیدات و عرضه کالاها و خدمات» با تأکید بر دستاوردهای حوزه صنایع پایه و زیربنایی تشریح کرد.
معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان ملی استاندارد ایران، اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و ارتقای ایمنی زیرساختهای کشور، نظارتهای مستمر و گستردهای را در بخشهای تولیدی و خدماتی به مرحله اجرا درآورده است.
وی در تشریح اهم اقدامات این معاونت در بازه دو ساله (شهریور ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۵) تصریح کرد: در حوزه نظارت بر بازار و واحدهای تولیدی، ۵۶۳ هزار و ۶۰۰ مورد بازرسی از مراکز عرضه و توزیع کالا و ۳۶۳ هزار و ۳۹۷ مورد بازرسی فنی، نمونهبرداری و آزمون از محصولات واحدهای تولیدی به ثبت رسیده است. همچنین در قالب طرحهای نظارتی (طرح طاها/امین)، ۳۰ هزار و ۱۲۰ مورد خرید و آزمون کالا و خدمات از سطح بازار انجام شده است.
این مقام مسئول با اشاره به نقش مهم استاندارد در حوزه صنایع انرژیبر و زیرساختهای انرژی، افزود: در راستای مدیریت مصرف و کاهش آلایندگی، بازرسی از سه هزار و ۵۵۹ واحد مشمول معیار مصرف انرژی، بازرسی و سنجش آلایندگی ۶ هزار و ۲۵۹ موتورخانه و بازرسی فنی و ایمنی از چهار هزار و ۴۶۹ جایگاه عرضه سوخت گاز طبیعی فشرده (CNG) در سراسر کشور بهصورت مستمر صورت گرفته است.
معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی سازمان در ادامه به اقدامات حوزه ایمنی و خودرو اشاره کرد و گفت: «صدور ۱۲۵ هزار و ۹۳۳ فقره تأییدیه ایمنی آسانسور در راستای تضمین سلامت شهروندان و همچنین صدور ۱۰۳۲ گواهی تأیید نوع خودرو از اقدامات شاخص این بازه زمانی است. علاوه بر این، در اقدامی راهبردی، برنامه افزایش استانداردهای تأیید نوع خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ استاندارد عملیاتی شد که گامی بزرگ در جهت ارتقای کیفیت و ایمنی ناوگان خودرویی کشور محسوب میشود.»
وی خاطرنشان کرد: سازمان ملی استاندارد ایران در کنار نظارتهای قانونی، با تدوین بستههای حمایتی ویژه بنگاههای اقتصادی و انعقاد تفاهمنامههای همکاری با وزارتخانههای بهداشت و جهاد کشاورزی، تلاش کرده است تا ضمن حفظ شاخصهای کیفیت و ایمنی، مسیر توسعه تولیدات داخلی و محصولات دانشبنیان (با صدور ۷۱۲ فقره پروانه نشان حلال و پروانههای کاربرد علامت استاندارد) را هموار سازد.
گفتنی است هموطنان میتوانند برای اطمینان از اصالت کالاهای دارای نشان استاندارد، کد ۱۰ رقمی درجشده در زیر نشان استاندارد را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال و مشخصات دقیق کالا را دریافت کنند.