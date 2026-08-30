چلسی در هفته دوم لیگ برتر فوتبال انگلیس در ورزشگاه خانگی اش برایتون را مغلوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته دوم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال چلسی در ورزشگاه خانگی اش استمفوردبریج میزبان برایتون بود.

چلسی بازی را طوفانی آغاز کرد و در دقیقه ۴ رومئو لاویا دروازه برایتون را باز کرد. ۱۰ دقیقه بعد پدرو نتو گل دوم آبی پوشان را به ثبت رساند.

شاگردان ژابی آلونسو بازهم فشار روی دروازه برایتون را افزایش دادند و در دقیقه ۳۲ ژائو پدرو گل سوم را هم وارد دروازه برایتون کرد، اما ۳ دقیقه بعد مالیک جونیور یالکویه موفق شد یکی از گل‌های خورده را جبران کند.

نیمه نخست با برتری ۳ - ۱ چلسی به پایان رسید.

در نیمه دوم ژائو پدرو ستاره برزیلی چلسی به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا شرایط برای چلسی در استمفوردبریج خطرناک شود.

در دقیقه ۷۴ کول پالمر موفق شد دروازه برایتون را باز کند تا اختلاف به ۲ گل افزایش پیدا کند و حاشیه امنی برای تیم آلونسو ایجاد شود.

پاسکال گروس در دقیقه ۶+۹۰ توانست دروازه آبی پوشان لندنی را باز کند، اما آن‌ها دیگر فرصتی برای زدن گل چهارم و تساوی بخش نداشتند تا درنهایت این دیدار با برتری ۴ - ۳ چلسی به پایان برسد.

از نکات جالب این بازی حضور امیلیانو مارتینز دروازه بان آرژانتینی در ترکیب ثابت چلسی بود. او امروز به صورت رسمی به جمع آبی پوشان لندنی ملحق شد.

چلسی با این پیروزی ۶ امتیازی شد.

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در دیگر دیدار‌های امروز ساندرلند با یک گل فولام را شکست داد. دیدار لیدز یونایتد و برنتفورد نیز با تساوی ۱ - ۱ به پایان رسید.

برچسب ها: چلسی ، برایتون ، لیگ برتر انگلیس ، استمفوردبریج
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