سخنگوی انجمن صنفی ماکارونی گفت: بنابر آمار ماهانه ۷۰ هزار تن ماکارونی در کشور تولید می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  رسول مژده شفق سخنگوی انجمن صنفی ماکارونی گفت: طی سال های اخیر تامین گندم از طریق شرکت بازرگانی دولتی بصورت انحصاری تامین می شد و از سال گذشته تا اواخر خرداد امسال هر کیلو گندم با نرخ ۱۷ هزار تومان در اختیار صنف ماکارونی قرار می گرفت، درحالیکه قیمت خرید هر کیلو گندم از کشاورز برای دولت ۲۲ هزار تومان تمام می شد.

به گفته وی، در سال زراعی فعلی به یکباره دولت قیمت خرید گندم از ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد که این امر اثر خود را در قیمت تمام شده محصول می گذاشت، اما بدلیل شرایط جنگی کشور دولت مصوب کرد در سه ماهه اول به قیمت سال قبل در اختیار تولیدکنندگان بگذارد.

مژده شفق ادامه داد: در تیرماه دولت مصوبه ای ابلاغ کرد که از۵ مرداد تا ۵ آبان برای صنعت ۲۴ هزار تومان اعلام کرد، درحالیکه اکنون هر کیلو گندم برای دولت ۵۳ هزار تومان تمام می شود و دز مصوبه دولت به صراحت آمده که بعد از ۵ آبان، صنایع خود باید گندم از کشاورزان خریداری کنند یا اقدام به واردات کنند؛ بنابراین تکلیفی در مصوبه وزارت جهاد تعیین کرده که آیین نامه اجرایی آزادسازی گندم برای صنف و صنعت بویژه صنعت ماکارونی ظرف ۲ هفته آماده کنند که اخیرا وزارت جهاد این آیین نامه را ابلاغ کرده است که براین اساس از ۵ آبان ماه گندم را از بازرگانی دولتی با نرخ ۲۳ هزار و ۸۵۰ تومان دریافت خواهیم کرد و بعد از آن دولت تکلیفی برای گندم صنعت ندارد.

به گفته وی، گرچه صنایع بارها پیشنهاد داده که نیازی به گندم یارانه ای برای صنف و صنعت به منظور رقابت و عدم قیمت های دستوری نداریم چراکه قیمت های دستوری موجب شده تا تولیدکنندگان معطل اعلام قیمت از سوی ستاد تنظیم بازار باشند، کمااینکه از تیرماه تا اوایل پیش قیمت گندم مشخص نشده بود و تمامی این عوامل به صنعت لطمه می زد، از این رو با اجرای مصوبه از آبان ماه گندمی برای خرید از کشاورزان وجود ندارد، همچنین نیمه دوم سال برای صنعت پرتقاضاست که اجرای این مصوبه تولیدکنندگان را با چالش روبرو می کند چراکه واردات گندم با ارز آزاد بدلیل محدودیت های تحریم زمان بر است، از این رو تقاضا کردیم بازرگانی دولتی تا پایان سال به قیمت تمام شده گندم دهند و با آغاز سال زراعی جدید و پس از مشخص شدن قیمت در مهرماه، با کشاورزان قرارداد منعقد می کنیم.

سخنگوی انجمن صنفی ماکارونی با بیان اینکه با اجرای این مصوبه قیمت گندم به ۶۰ هزار تومان خواهد رسید، افزود: با افزایش ۴ برابری قیمت گندم، تولیدکنندگان نیاز به سرمایه در گردش دارند که تامین این میزان از طریق سیستم بانکی متضمن هزینه های مالی سنگین و بوروکراسی خواهد بود که این امر صنعت را در ابتدا با چالش روبرو می کند که بدون کمک دولت مشکلاتی در تولید ماکارونی خواهیم داشت‌.

وی با بیان اینکه ماکارونی به عنوان کالای جایگزین در سبد مصرفی خانوار نقش اساسی دارد، اظهار کرد: با توجه به اهمیت ماکارونی، دولت آن را جزء اقلام کالابرگ تعیین کرده است که با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت کالاهای اساسی نظیر برنج، حبوبات، گوشت مرغ و گوشت قرمز این امر در افزایش سهم ماکارونی در سبد مصرفی اثر گذار بوده است‌.

به گفته این مقام مسئول، بنابر آمار سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن در کشور تولید ماکارونی داریم، درحالیکه ظرفیت صنعت تولید ۲ برابر این رقم است. گفتنی است سرانه مصرف ماکارونی ۶ کیلو بود که با حذف ارز ترجیحی به ۷ تا ۷.۵ کیلو رسیده  است و به نظر می رسد با کاهش قدرت خرید خانوار در پی روند صعودی قیمت کالاهای اساسی، تقاضا برای خرید ماکارونی افزایش می یابد و ظرفیت تولید بیش از ۲ برابر رقم فعلی است که براین اساس نگرانی برای تامین نداریم.

مژده شفق نیاز گندم سالانه صنعت ماکارونی را یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن اعلام کرد و افزود:اکنون مشکلی در روند تولید ماکارونی نداریم و طبق آمار ماهانه ۷۰ هزار تن ماکارونی تولید می شود.

به گفته وی، با توجه به افزایش قیمت گندم به حدود ۲۴ هزار تومان نرخ هر بسته ماکارونی ۷۰۰ گرمی به ۷۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد که با افزایش قیمت گندم به ۶۰ هزار تومان، نرخ ماکارونی مجدد نوسان خواهد شد.

برچسب ها: تولید ماکارانی ، قیمت ماکارانی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
ماکارونی بمراتب از برنج چاق کننده بهتره
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۳ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
پیش به سوی گرون کردن این یه قلم به جای مانده از گرونی🫠
۰
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