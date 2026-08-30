فرماندار اندیمشک از اهدای ۶۰ دستگاه لوازم خانگی به مددجویان کمیته امداد به ارزش ۴ میلیارد تومان خبر داد و گفت: با وجود جنگ، اجازه ندادیم خللی در تأمین کالاهای اساسی ایجاد شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو موسوی - فضل‌الله بهداد فرماندار اندیمشک در آیین اهدای لوازم ضروری زندگی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) اندیمشک، با اشاره به اینکه کشورمان طی یک‌سال اخیر درگیر جنگ‌های نابرابر و تحمیلی دوم و سوم با آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی بود گفت: با وجود شرایط جنگی به خصوص در جنگ رمضان، مسئولان شهرستان همچون دولت خدمتگذار پای کار بودند و اجازه ندادند که در زیر سایه جنگ خللی در تأمین کالاهی اساسی مردم در بازار ایجاد شود.

او افزود: ما نیز حسب دستور و تأکید استاندار خوزستان حتی با وقوع سیل در ایام عید نوروز، وارد بازار شدیم و اجازه ندادیم کسی از موقعیت جنگی سوءاستفاده کند و تأمین کالاهای اساسی مردم به‌طور تمام و کمال تا پایان جنگ صورت گرفت.

فرماندار اندیمشک با بیان اینکه در کنار فعالیت‌هایی که در زمان جنگ، مدیریت جنگ و سیل داشتیم، سایر مشکلات مردم پیگیری شد، اضافه کرد: یکی از کارهایی که برای ما اولویت داشت‌، تأمین کالاهای اساسی‌ برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) بود که با پیگیری‌های نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی و همراهی شرکت پتروشیمی ابن‌سینا توانستیم تعداد ۳۰ دستگاه یخچال فریزر و ۳۰ دستگاه تلوزیون به ارزش ۴ میلیارد تومان تهیه کنیم که طی این مراسم این کالاها در اختیار مددجویان‌ قرار گرفتند.

او همچنین از شرکت‌ها درخواست کرد در این راه خیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و اداره بهزیستی شهرستان اندیمشک را یاری کنند.

رئیس کمیته امداد اندیمشک نیز در این برنامه عنوان کرد: همزمان با هفته وحدت و هفته دولت، این اقدام با هدف حمایت از خانواده‌های تحت پوشش و در راستای خدمت‌رسانی و تکریم مددجویان انجام شد.

محسن قلاوند از خیرین، نیکوکاران و مردم نوع‌دوست شهرستان اندیمشک تقاضا کرد بیش از پیش در جشن عاطفه‌ها که در آستانه آن قرار داریم، مشارکت کنند.