شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم جشن میلاد حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق(ع) در شهرستان هریس استان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفدهم ربیع الاول مصادف با میلاد سراسر نور نبی مکرم اسلام پیامبر ختمی مرتبت حضرت محمد المصطفی (ص) و میلاد ششمین اختر تابناک امام جعفر الصادق (ع) در تقویم ما به ثبت رسیده است. به همین مناسبت مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی در پایگاه مردمی بعثت در حاشیه تجمع حماسی گرد هم آمدند و این روز فرخنده را گرامی داشتند.

به همین مناسبت شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری مراسم جشن و سرور را به نمایش گذاشت.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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