شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم جشن میلاد حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق(ع) در شهرستان هریس استان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفدهم ربیع الاول مصادف با میلاد سراسر نور نبی مکرم اسلام پیامبر ختمی مرتبت حضرت محمد المصطفی (ص) و میلاد ششمین اختر تابناک امام جعفر الصادق (ع) در تقویم ما به ثبت رسیده است. به همین مناسبت مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی در پایگاه مردمی بعثت در حاشیه تجمع حماسی گرد هم آمدند و این روز فرخنده را گرامی داشتند.
به همین مناسبت شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری مراسم جشن و سرور را به نمایش گذاشت.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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برگزاری جشن میلاد حضرت محمد (ص) پیامبر مهربانی در هریس

برگزاری جشن میلاد حضرت محمد (ص) پیامبر مهربانی در هریس

برگزاری جشن میلاد حضرت محمد (ص) پیامبر مهربانی در هریس

برگزاری جشن میلاد حضرت محمد (ص) پیامبر مهربانی در هریس

برگزاری جشن میلاد حضرت محمد (ص) پیامبر مهربانی در هریس

برگزاری جشن میلاد حضرت محمد (ص) پیامبر مهربانی

برگزاری جشن میلاد حضرت محمد (ص) پیامبر مهربانی در هریس

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برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، سوژه خبری ، ربیع الاول
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