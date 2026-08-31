نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: بنابر آمار تولید محصولات کشاورزی از ۲۰ میلیون تن اوایل انقلاب به بیش از ۱۳۰ میلیون تن رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: امسال شرایط اقلیمی مشکلاتی در تولید ایجاد نکرد، هر چند قطعی برق چالش هایی برای تولید در بر داشته است.

به گفته وی، با توجه به شرایط تورمی و اقتصادی کشور، گلایه مندی خانوارها از نوسان قیمت میوه امری بدیهی است.

شادلو ادامه داد:  افزایش ۳ برابری هزینه های تولید، بسته بندی و جمع آوری نسبت به سال قبل منجر به افزایش ۲ برابری قیمت میوه شده است.

نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران با بیان اینکه تولیدکنندگان با چالش جدی تامین نقدینگی برای استمرار تولید روبرو هستند، افزود: با وجود تمامی مشکلات و ناپایداری بازار انتظار می رود تولیدکنندگان به تولید ادامه دهند تا از این بحران خارج شویم.

به گفته وی، بنابر آمار تولید محصولات کشاورزی از ۲۰ میلیون تن اوایل انقلاب به بیش از ۱۳۰ میلیون تن رسیده است.

شادلو با اشاره به آینده بازار میوه گفت: برآوردها حاکی از آن است که با توجه به شرایط جوی و فراوانی عرضه، قیمت ها متعادل تر خواهد شد. هر چند هزینه های تولید نسبت به سال قبل ۳ برابر رشد داشته است که امیدواریم کل هزینه های زنجیره تولید اقتصادی باشد‌.

برچسب ها: تولید میوه ، بازار میوه
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