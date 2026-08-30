باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا جهانشاهی، معاون خدمات فرودگاهی شرکت هواپیمایی جمهوریاسلامی ایران، با اشاره به نقش این بخش در زنجیره عملیات پروازی گفت: خدمات فرودگاهی یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره پرواز است و تلاش می‌شود متناسب با نوع و حجم عملیات، نیروی انسانی، تجهیزات و ظرفیت ایستگاه‌ها برای ارائه خدمات آماده باشد.

وی افزود: در مأموریت‌های ویژه تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز متناسب با نیاز هر ایستگاه تأمین و اعزام می‌شود. در عملیات‌های حج و اربعین نیز این ظرفیت هر سال متناسب با ایستگاه‌های انتخاب‌شده برای پشتیبانی از مأموریت‌ها به‌کار گرفته می‌شود.

پشتیبانی از عملیات اربعین در چهار ایستگاه

به گفته جهانشاهی در عملیات اربعین امسال تجهیزات مورد نیاز برای پشتیبانی از پروازها به ایستگاه‌های همدان، بجنورد، سمنان و شاهرود ارسال شد تا ظرفیت لازم برای ارائه خدمات زمینی به پروازها در این فرودگاه‌ها فراهم شود.

ارائه خدمات هندلینگ به شرکت‌های داخلی و خارجی

معاون خدمات فرودگاهی "هما" با اشاره به توان این شرکت در ارائه خدمات هندلینگ اظهار کرد: در کنار پشتیبانی از پروازهای خدمات هندلینگ به شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی نیز در فرودگاه‌های مختلف کشور ارائه می‌شود.

این ظرفیت بر پایه توان تخصصی نیروی انسانی، تجهیزات و زیرساخت‌های خدمات فرودگاهی "هما" شکل گرفته و امکان ارائه خدمات زمینی به پروازهای سایر شرکت‌های هواپیمایی را نیز فراهم می‌کند.

حفظ و آماده‌سازی مستمر تجهیزات

جهانشاهی با تأکید بر اهمیت آمادگی تجهیزات گفت: نگهداری، تعمیر و آماده‌سازی تجهیزات فرودگاهی به‌صورت مستمر دنبال می‌شود تا در زمان افزایش حجم عملیات یا اجرای مأموریت‌های ویژه، ظرفیت لازم برای ارائه خدمات در اختیار مجموعه باشد.

بازگشت پوش‌تراک به چرخه خدمت با تکیه بر توان داخلی

وی بازسازی دستگاه کشنده زمینی هواپیما (پوش‌تراک) با استفاده از توان متخصصان داخلی را یکی از اقدامات مهم ماه‌های اخیر عنوان کرد و افزود: اجرای این پروژه علاوه بر جلوگیری از خروج ارز و کاهش هزینه تأمین تجهیزات جدید، موجب بازگشت دستگاه به چرخه خدمت و تقویت ظرفیت عملیاتی خدمات فرودگاهی شد.

خدمات فرودگاهی؛ پشتوانه تداوم عملیات

معاون خدمات فرودگاهی خاطرنشان کرد: تداوم خدمت و پشتیبانی از پروازها حاصل هماهنگی مجموعه‌ای از عوامل انسانی، تجهیزاتی و عملیاتی است و خدمات فرودگاهی تلاش می‌کند با حفظ آمادگی و انعطاف‌پذیری، متناسب با نیاز عملیات در کنار سایر بخش‌های "هما" قرار گیرد.

مجموعه این اقدامات بخشی از ظرفیت "هما" برای حفظ آمادگی و افزایش تاب‌آوری عملیاتی است؛ ظرفیتی که از پشتیبانی پروازهای "هما" و مأموریت‌های زیارتی تا ارائه خدمات هندلینگ به سایر شرکت‌های هواپیمایی در فرودگاه‌های مختلف کشور را پوشش می‌دهد.