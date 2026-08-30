باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - اداره هواشناسی خوزستان اعلام کرد موج گرما و رطوبت تا پایان روز یکشنبه در استان تداوم دارد و دمای هوا در برخی مناطق همچنان از ۵۰ درجه سانتیگراد فراتر میرود.
همزمان، شهروندان خوزستانی به ویژه در آبادان و امیدیه از خاموشیهای مکرر برق ابراز نارضایتی شدید کرده و آن را در شرایط اقلیمی کنونی، غیرقابل تحمل توصیف کردهاند.
علی باندری، کارشناس هواشناسی خوزستان، با اشاره به تداوم گرمای شدید تا پایان امروز، گفت: از روز دوشنبه تا چهارشنبه، وزش بادهای نسبتاً شدید در مناطق جنوبی، غربی، مرکزی و شمالغربی استان پیشبینی میشود که گاهی با تندبادهای لحظهای همراه خواهد بود و میتواند اندکی از شدت گرما بکاهد.
با این حال، افزایش مصرف انرژی در پی این گرما، فشار بر شبکه برق را تشدید کرده و خاموشیهای پی در پی، زندگی روزمره را مختل ساخته است.
یکی از شهروندان امیدیه با اشاره به قطع مکرر برق و گریههای بیامان فرزند ۹ ماههاش، خواستار اقدام جدی مسئولان برای رفع این مشکل شد و گفت: با این شرایط، زندگی غیرممکن شده است.
گرچه پیشبینی میشود از اواسط هفته دمای هوا بهتدریج کاهش یابد، اما شهروندان خوزستانی تأکید دارند که با توجه به اقلیم خاص این استان نسبت به سایر نقاط کشور، نیازمند مدیریت پایدار و ویژهای در تأمین برق هستند و رفع خاموشیها را اصلیترین خواسته خود میدانند.