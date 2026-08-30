ترامپ اعلام کرد قصد دارد با استفاده از نفت ونزوئلا، ذخایر استراتژیک نفت آمریکا را که به حدود ۴۰ درصد ظرفیت رسیده، دوباره پر کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با اشاره به گزارش‌هایی درباره امضای قرارداد نفتی با ونزوئلا، گفت که قصد دارد ذخایر استراتژیک ملی نفت آمریکا را که خالی شده، با استفاده از نفت ونزوئلا پر کند.

او در شبکه اجتماعی خود نوشت: «یکی از کار‌هایی که قرار است با نفت ونزوئلا انجام دهم، پر کردن ذخایر استراتژیک ملی نفت آمریکا است؛ ذخایری که به‌دلیل اقدامات جو بایدن خواب‌آلود تقریباً خالی شده‌اند».

ترامپ این اقدام را «هدیه مردم ونزوئلا» خواند! و گفت که فرآیند آن به زودی آغاز خواهد شد.

طبق آخرین داده اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در ذخایر استراتژیک این کشور حدود ۲۸۹.۷ میلیون بشکه نفت ذخیره شده است. این در حالی است که ظرفیت رسمی باید حدود ۷۱۴ میلیون بشکه باشد. این بدان معناست که ذخایر فعلی فقط حدود ۴۱٪ ظرفیت مخازن را پر کرده‌اند.

واشنگتن اخیرا اعلام کرده که در یک توافق جدید با دولت موقت ونزوئلا، کنترل ۶۵ میلیارد بشکه ذخایر نفت ونزوئلا را به دست آورده است. این میزان تقریباً یک‌پنجم ذخایر ونزوئلا است. بر این اساس، قرار است یک شرکت خصوصی جدید با مشارکت دولت آمریکا و یک اپراتور خصوصی ونزوئلایی ایجاد شود و توسعه ۱۷ میدان نفتی را بر عهده بگیرد.

زمستان سال گذشته نیرو‌های آمریکایی در یک عملیات نظامی نیکلاس مادورو، رئیس جمهور قانونی ونزوئلا و همسرش را از ونزوئلا خارج کرده و به آمریکا بردند. ترامپ از همان زمان وعده داده بود که قصد دارد از ذخایر نفتی این کشور که بزرگترین ذخایر جهان محسوب می‌شود، بهره‌برداری کند.

منبع: شبکه اجتماعی تروث سوشال