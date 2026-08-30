باشگاه خبرنگاران جوان - تا به حال با کسی بحث کرده‌اید که حتی وقتی دلیل و مدرک هم مقابلش می‌گذارید، باز از حرفش کوتاه نمی‌آید؟ هرچه واقعیت روشن‌تر می‌شود، اصرار او هم بیشتر می‌شود. در چنین موقعیتی، یک ضرب‌المثل قدیمی به کار می‌آید: «مرغش یک پا دارد». حکایتی که پشت این جمله قرار گرفته، ماجرای مرغی است که ظاهراً یک پا داشته و ملانصرالدین هم برای اثبات حرف خودش حاضر نبوده کوتاه بیاید.

در روزگاران قدیم، ملانصرالدین در شهری زندگی می‌کرد که حاکم تازه‌ای برای آن تعیین شده بود. بزرگان شهر طبق رسم باید به دیدن حاکم می‌رفتند و برای او هدیه‌ای می‌بردند. ملا چندان علاقه‌ای به این رسم نداشت، اما تصمیم گرفت برای حفظ آداب، مرغی از خانه ببرد و در همان دیدار، از مشکلات مردم شهر هم با حاکم صحبت کند.

همسرش مرغی را به‌خوبی پخت و با سبزی‌های معطر تزئین کرد. ملانصرالدین راه افتاد، اما بوی مرغ چنان وسوسه‌اش کرد که سرانجام در میانه راه یک ران آن را خورد. بعد هم برای پنهان کردن جای خالی، سبزی روی آن گذاشت و به راهش ادامه داد.