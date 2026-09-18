رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: بیمه ارتقایی گندم در کنار بیمه فراگیر اطمینان خاطری برای کشاورزان در برابر حوادث غیرمترقبه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به اقلیم ۴ فصل کشور، در بسیاری از استان ها کشت و تولیدات بخش کشاورزی در معرض تهدید و بلایای طبیعی است به طوریکه سیل، آتش سوزی، یخبندان و دیگر بلایای طبیعی منجر به آسیب بخش کشاورزی می شود.

به گفته وی، صندوق بیمه کشاورزی طی یکسال اخیر با رایزنی هایی که انجام دادند، اعتبارات خوبی از دولت دریافت کردند و در مقابل خدمات خوبی ارائه دادند به طوریکه حداکثر ظرف یک‌ هفته خسارت پرداخت می شود.

هاشمی ادامه داد: در بخش گندم بیمه فراگیر پرخطر داریم به طوریکه کل گندم کشت شده در سراسر کشور از سوی دولت بیمه می شود که تنها هزینه کاشت را پوشش می دهد، اما خود محصول که درآمد کشاورز را مشمول می شود، پوششی ندارد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: از صندوق تقاضا کردیم که بیمه ارتقایی برای محصولات ببینند که در تمامی زیربخش های باغبانی، دام و طیور و زراعت این امر اجرا شده که از کشاورزان تقاضا داریم حتما محصول خود را بیمه کنند تا صرفا با بیمه فراگیر که از سوی دولت پرداخت می شود، تنها هزینه کاشت را نگیرند و کشاورزان از این طرح استقبال کنند تا در روز مبادا صندوق به کمک آنها آید‌.