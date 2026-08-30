به گفته منابع آگاه، فرماندهان ارشد آمریکا هشدار داده‌اند ادامه جنگ با ایران می‌تواند توان نظامی واشنگتن برای مقابله با تهدید‌های دیگر را کاهش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه واشنگتن‌پست به نقل از منابع آگاه گزارش داد که چندین مقام ارشد نظامی آمریکا به پیت هگست، وزیر جنگ این کشور هشدار داده‌اند که انجام عملیات‌های گسترده علیه ایران برای مدت طولانی امکان‌پذیر نیست و ممکن است توانایی واشنگتن برای واکنش به تهدید‌های سایر مناطق را تضعیف کند. 

گفته شده این نگرانی‌ها از سوی رؤسای نیروی زمینی، دریایی و هوایی آمریکا و همچنین فرماندهانی که بر عملیات‌های نظامی آمریکا در اروپا، آسیا و آمریکای لاتین نظارت دارند، مطرح شده است. 

فرماندهی مرکزی آمریکا ماه‌هاست که بیش از ۵۰ هزار نیروی نظامی را در آسیای غربی در حالت آماده‌باش نگه داشته است.

بنا بر اظهارات برخی مقامات ناشناس که از محتوای دستورات وزیر جنگ اطلاع دارند، برخی نیرو‌های آمریکایی قرار است تا ماه آینده میلادی در منطقه باقی بمانند و برخی دیگر نیز احتمالاً تا سال ۲۰۲۷ در منطقه مستقر خواهند بود؛ موضوعی که باعث شده فرماندهان نظامی نگرانی‌های خود را مطرح کنند.

این گزارش در حالی منتشر شده که‌ای‌بی‌سی نیوز نیز چند روز پیش گزارش داد جنگ شش‌ماهه با ایران به کاهش ذخایر مهم موشکی پنتاگون منجر شده و بازسازی این ذخایر ممکن است سال‌ها زمان ببرد. همچنین بر اساس آمار پنتاگون، تاکنون بیش از ۷۵۰ نظامی آمریکایی در این جنگ مجروح شده‌اند.

واشنگتن پست پیش از این و در ۱۸ اوت (۲۷ مرداد) گزارش داده بود که پنتاگون در حال بررسی کاهش حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس پس از پایان جنگ با ایران است. یکی از دلایل این بررسی، خسارت سنگینی است که حملات ایران طی ماه‌ها به پایگاه‌های بزرگ آمریکا در منطقه وارد کرده است. این روزنامه همچنین گزارش داده که این وضعیت، فرصتی کم‌سابقه برای پنتاگون ایجاد کرده تا درباره اندازه و شکل حضور نظامی آمریکا در آسیای غربی تجدیدنظر کند و حتی این احتمال مطرح شده که برخی پایگاه‌های آسیب‌دیده به شکل سابق بازسازی نشوند.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: پنتاگون ، دونالد ترامپ ، توان نظامی آمریکا
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