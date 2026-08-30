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ردپای جنگ در سفره آمریکایی‌ها؛ خسارت ۳۱ میلیارد دلاری روی دست کشاورزان + فیلم

افزایش هزینه سوخت و کود، تشدید خشکسالی و گرما و کاهش صادرات به چین، کشاورزان آمریکایی را با بحرانی روبه‌رو کرده که می‌تواند امسال تا ۳۱ میلیارد دلار خسارت به تولیدکنندگان ۹ محصول اصلی وارد کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران، هزینه تولید در بخش کشاورزی آمریکا را افزایش داده و قیمت سوخت مورد استفاده در ماشین‌آلات کشاورزی جهش کرده است؛ همزمان قیمت کود‌های فسفاته نیز در مقایسه با یک دهه قبل تقریباً دو برابر شده است. در کنار این فشارها، خشکسالی و گرمای شدید در کمربند ذرت آمریکا نیز به افزایش قیمت محصولات کشاورزی دامن زده و نگرانی‌ها درباره تشدید تورم غذایی را افزایش داده است.

کشاورزان همچنین با پیامد‌های تعرفه‌های تجاری و کاهش صادرات محصولات مهمی مانند سویا به چین روبه‌رو هستند؛ شرایطی که فاصله میان هزینه‌های تولید و درآمد آنها را بیشتر کرده است. تداوم این وضعیت می‌تواند افزایش هزینه تولید غلات و دانه‌های روغنی را از مزرعه به بخش‌های دیگر زنجیره غذایی منتقل کند و در نهایت قیمت مواد غذایی برای مصرف‌کنندگان آمریکایی را افزایش دهد.

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