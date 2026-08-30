باشگاه خبرنگاران جوان - در گزارش جدیدی از بیزنس اینسایدر، «سارا بالدو»، عصبشناس شناختی، توضیح داده است که طی یک سال گذشته به دلیل کارش مرتب در سفر بوده است. راه حل او برای اینکه در زمان دوری همچنان در زندگی پسر ۱۵ سالهاش حضور داشته باشد، ساختن یک نسخه سفارشی هوش مصنوعی از خودش بوده است.
بالدو میگوید برای آموزش شخصیت خودش به این چتبات، اسکرینشاتهایی از پیامهای ردوبدل شده میان خودش و پسرش و همچنین اسنادی درباره ارزشها، اصول و قوانین خانواده را در اختیار آن قرار داده است. او پسرش را تشویق کرد که برای دریافت راهنمایی و مشورت با این هوش مصنوعی صحبت کند و پسرش هم از این امکان استفاده کرده است.
اما پسر نوجوان، مانند بسیاری از نوجوانان، راههای خلاقانهای برای استفاده از این ابزار پیدا کرد. یکی از پرسشهایی که او از هوش مصنوعی پرسید، این بود که چطور مادر واقعیاش را راضی کند اجازه دهد با دوستانش به یک کافه در شیکاگو برود. هوش مصنوعی هم پاسخی از همان جنس جملات کلیشهای و موعظهگونهای ارائه کرد که از فناوریهای هوش مصنوعی انتظار داریم.
بالدو به بیزنس اینسایدر گفت: واکنش غریزی من بعدا این بود که: وای خدای من، من با استدلال خودم دستکاری شدم! بعد دربارهاش فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که این روش واقعا هوشمندانهای برای استفاده از آن است، چون اصلا این طور نبود که من آن را برای چنین کاری ساخته باشم.
والدین از زمانی که فناوری هوش مصنوعی به جریان اصلی زندگی راه پیدا کرده، در حال آزمایش روشهای مختلف استفاده از آن برای سادهتر کردن زندگی خود هستند؛ اما به نظر میرسد این روند اکنون بیش از گذشته در حال گسترش است. برخی از جدیترین حامیان استفاده از هوش مصنوعی در فرزندپروری نیز مدیران صنعت فناوری هستند.
سم آلتمن، مدیرعامل اوپن ایآی، به تازگی پیشنهاد کرده است که والدین میتوانند تقویم خانوادگی خود را به چت جیپیتی متصل کنند و از هوش مصنوعی بخواهند هنگام رفتوآمد با خودرو و مسیر مدرسه، پادکستهایی تولید کند که با کودکان درباره روزشان و علایقشان صحبت کند.
او پیشتر نیز گفته بود که نمیتواند تصور کند بدون چت جیپیتی چگونه باید یک نوزاد را بزرگ کرد و اعتراف کرده بود که برای ایفای نقش پدری به شدت به این هوش مصنوعی متکی است. شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی نیز در حال بهرهبرداری از این بازار خاص هستند.
بیزنس اینسایدر با زوجی صحبت کرده که به استفاده از یک پوشیدنی هوش مصنوعی به نام Omi علاقهمند هستند؛ دستگاهی که دائما به اتفاقات و گفتوگوهای اطراف کاربر گوش میدهد. در این زوج، پدر از استفاده از دستگاه حمایت میکند، در حالی که مادر درباره آن تردید دارد.
یکی از قابلیتهای سفارشی این دستگاه که Parent Whisperer نام دارد، به گفته بیزنس اینسایدر میتواند مکالمات والدین با فرزندشان را ضبط و خلاصه کند. این دستگاه همچنین ظاهرا میتواند با تحلیل لحن صدای کودک، والدین را زمانی که احتمال میدهد فرزندشان ناراحت یا مضطرب است، مطلع کند.
شرکت متا نیز روی یک اپلیکیشن هوش مصنوعی به نام استوری کیت (StoryKit) کار میکند که به طور خودکار داستانهای شبانه شخصیسازی شده را برای کودکان تولید و آنها را با صدای بلند روایت میکند.
در حال حاضر نیز سرویسهای آنلاین متعددی وجود دارند که به والدین اجازه میدهند داستانهای کودکانهای با هوش مصنوعی تولید کنند و حتی فرزند خود را به شخصیت داستان تبدیل کنند. اپلیکیشن شبکه اجتماعی مخصوص مادران نیز متوجه این روند شده است.
«میشل باترزبی»، رئیس این اپلیکیشن، میگوید تیم این شرکت متوجه شده است که مادران در انجمن این اپلیکیشن از سایر اعضا میپرسند آیا با توصیهای که از یک هوش مصنوعی دریافت کردهاند موافق هستند یا نه؛ یعنی به جای اعتماد کامل به هوش مصنوعی، به دنبال تایید انسانی برای پاسخ آن میگردند.
برداشت این اپلیکیشن از این رفتار شاید برخلاف انتظار باشد: این شرکت یک ابزار هوش مصنوعی اضافه کرده که میتواند در انجمن جستوجو کند، پاسخهای اعضای جامعه را پیدا کند و آنها را در اختیار والدینی قرار دهد که درباره یک موضوع مطمئن نیستند.
با این حال، شاید این والدین باید درباره پیامدهای شناختی و اجتماعی بلند مدتِ وابستگی مداوم والد و کودک به چتباتهای هوش مصنوعی نگران باشند؛ به ویژه اینکه هر دو طرف به طور روزافزون برای گفتوگو، مشورت و تصمیمگیری به این فناوری تکیه کنند.
منبع: ایسنا