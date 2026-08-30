بارش رگبار و رعدوبرق در بسیاری از مناطق کشور تا پایان هفته

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، شمال کردستان، زنجان، قزوین، گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات البرز مرکزی رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک رخ خواهد داد.

او بیان کرد: دوشنبه (نهم شهریور) در برخی نقاط استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز در استان‌های قزوین، البرز، تهران رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک رخ خواهد داد.

وی افزود: سه‌شنبه بارش پراکنده در مناطق یاد شده ادامه خواهد داشت.

او یادآور شد: روز چهارشنبه در مناطقی از شمال غرب، سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز در شرق تهران و سمنان و پنجشنبه برای مازندران، گلستان، خراسان شمالی ابرناکی و بارش خفیف باران پیش‌بینی می‌شود.

وی اظهار کرد:در پنج روز آینده در برخی نقاط شمال شرق، شرق، جنوب شرق، بخش‌هایی از مرکز و طی دو روز آینده در شمال غرب، غرب، جنوب غرب و استان‌های قزوین، البرز و تهران در برخی ساعات وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش دید و کیفیت هوا رخ خواهد داد.