باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مدعی شد که شرکتهای کانادایی به سرعت در حال انتقال فعالیتهای خود به آمریکا هستند؛ این اظهارات در حالی مطرح شده که تنشهای تجاری میان دو کشور شدت گرفته است.
ترامپ در شبکه اجتماعی خود، با اشاره به وابستگی صنعت خودروسازی آمریکا و کانادا نوشت: «شرکتهای کانادایی در حال سرازیر شدن به آمریکا هستند. ما میخواهیم خودمان خودروهایمان را تولید کنیم. این اتفاق خواهد افتاد».
او مدعی شد که کانادا «سالهاست از آمریکا سوءاستفاده میکند» و وعده داد که روابط اقتصادی کنونی میان دو کشور بهطور اساسی تغییر خواهد کرد.
اظهارات رئیسجمهور آمریکا پس از آن مطرح شد که مذاکرات تجاری دو کشور به بنبست رسید و واشنگتن تعرفه ۵۰ درصدی را بر بسیاری از کالاهای کانادایی اعمال کرد. در مقابل، مارک کارنی، نخستوزیر کانادا اخیراً اعلام کرده که کانادا بر سر تجارت «در جنگ» است و گفت اتاوا از ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور) تعرفههای متقابل بر واردات کالاهای آمریکایی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار اعمال خواهد کرد.
منبع: آناتولی