سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد پیام مکتوب عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان را به وزیر خارجه عراق ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدکاظم آل‌صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد، در دیدار با فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، پیام کتبی سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، را به وی ابلاغ کرد.

برچسب ها: ایران و عراق ، وزیر امور خارجه
خبرهای مرتبط
عراقچی در واکنش به عملیات پرچم دروغین در کردستان عراق: دوستان کرد ما هوشیار باشند
عراقچی: جنگ ۴۰ روزه معادلات امنیتی منطقه را تغییر داد
سید عباس عراقچی: نتایج هماهنگی ایران و عراق در اربعین به‌خوبی نمایان شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رهبر انقلاب: شرط اول غلبه حق بر باطل اتحاد مسلمین در مقابل کفر جهانی است
کاهش جمعیت اتباع خارجی به زیر ۵ میلیون نفر/ طرد ۱.۸ میلیون نفر از اتباع غیرمجاز
رهبر انقلاب: به هیچ‌وجه اجازه بروز اختلاف را بین خود ندهید
اعلام اصول کلی حاکم بر مجمع نمایندگان ملت مبعوث در مجلس
دریادار ایرانی: نیروی دریایی مأموریت خود را با قدرت ادامه می‌دهد
پیام وحدت‌بخش رهبر انقلاب ضامن حفظ کشور در برابر استکبار جهانی است
پزشکیان فردا دوشنبه به قرقیزستان می‌رود
رئیس‌جمهور پزشکیان قهرمانی تیم ملی والیبال نوجوانان در رقابتهای جهانی را تبریک گفت
ابلاغ پیام مکتوب عراقچی به وزیر خارجه عراق
آخرین اخبار
ابلاغ پیام مکتوب عراقچی به وزیر خارجه عراق
پزشکیان فردا دوشنبه به قرقیزستان می‌رود
دریادار ایرانی: نیروی دریایی مأموریت خود را با قدرت ادامه می‌دهد
پیام وحدت‌بخش رهبر انقلاب ضامن حفظ کشور در برابر استکبار جهانی است
اعلام اصول کلی حاکم بر مجمع نمایندگان ملت مبعوث در مجلس
کاهش جمعیت اتباع خارجی به زیر ۵ میلیون نفر/ طرد ۱.۸ میلیون نفر از اتباع غیرمجاز
رهبر انقلاب: به هیچ‌وجه اجازه بروز اختلاف را بین خود ندهید
رئیس‌جمهور پزشکیان قهرمانی تیم ملی والیبال نوجوانان در رقابتهای جهانی را تبریک گفت
رهبر انقلاب: شرط اول غلبه حق بر باطل اتحاد مسلمین در مقابل کفر جهانی است
فشارهای ترامپ بر عمان، واکنشی به توافق پنهان تهران مسقط
وحدت اسلامی موضوعی ریشه‌دار در رویکرد جمهوری اسلامی ایران است
والیبالیست‌های نوجوان «ما می‌توانیم» را تفسیر کردید
غریب‌آبادی: هیچ کشتی‌ای بدون مجوز ایران نمی‌تواند از تنگه هرمز عبور کند
بازگشت کارکنان «ناو لاوان» به کشور پس از ۷ ماه
پاسخ قالیباف به ادعاهای مسئول برنامه تحریم ایران در کابینه ترامپ
داغ میناب، زخم ابدی بر جان ایران است