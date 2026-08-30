باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ناشناس در ناتو اعلام کرد که در حال حاضر این ائتلاف هیچ تهدید قریبالوقوعی برای حمله علیه خود نمیبیند.
این اظهارات در حالی مطرح شده که دونالد تاسک، نخستوزیر لهستان روز گذشته گفت که لهستان و ناتو باید برای سناریوهای مختلف آماده باشند و نمیتوان احتمال حمله نظامی روسیه را رد کرد.
نگرانی مقامات اروپایی در حالی بیان میشود که چهارشنبه هفته گذشته کرملین گزارشها درباره سفر جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) به مسکو را تأیید کرد. این نخستین سفر رئیس سیا به روسیه از سال ۲۰۲۱ محسوب میشود و کرملین اعلام کرد که شامل تماسهایی میان سرویسهای امنیتی دو کشور بوده است.
سفر رتکلیف به روسیه در واشنگتن و اروپا گمانهزنیهای گستردهای به راه انداخت؛ این سفر در شرایطی انجام شده که روسیه و اوکراین مجموعهای از حملات پهپادی و موشکی فزاینده را در مناطقی دورتر از خطوط مقدم جنگ علیه یکدیگر انجام دادهاند.
روسیه همچنین در هفتههای اخیر به طور جدیتری به کشورهایی که از اوکراین حمایت نظامی میکنند، هشدار داده است؛ موضوعی که نگرانی اروپاییها از احتمال جنگ ترکیبی یا حتی اقدام نظامی محدود علیه کشورهای شرق اروپا را افزایش داده است.
منبع: رویترز