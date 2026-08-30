رئال مادرید در هفته سوم لالیگا با نمایش هجومی و گل‌های بلینگهام، امباپه و گولر، مالاگا را ۴ بر صفر شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- رئال مادرید در هفته سوم لالیگا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو مقابل مالاگا قرار گرفت و با ارائه نمایشی هجومی و قدرتمند، حریف خود را با نتیجه ۴ بر صفر شکست داد.

جود بلینگهام در دقیقه ۱۹ گل نخست مادریدی‌ها را به ثمر رساند و در دقیقه ۲۶ نیز آلفونسو هررو، بازیکن مالاگا، به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا اختلاف به دو گل برسد.

در دقیقه ۳۰، کیلیان امباپه سومین گل رئال مادرید را وارد دروازه مالاگا کرد تا شاگردان مادریدی با برتری ۳ بر صفر به کار خود ادامه دهند.

حملات رئال مادرید در نیمه دوم نیز ادامه داشت و آردا گولر در دقیقه ۹۱ گل چهارم تیمش را به ثمر رساند تا پیروزی پرگل مادریدی‌ها تکمیل شود.

رئال مادرید با این برد، به روند قدرتمند خود در آغاز فصل ادامه داد. 

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برچسب ها: رئال مادید ، مالاگا ، لالیگا
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