وزیر آموزش و پرورش در پیامی قهرمانی تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران در مسابقات جهانی قطر را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش به مناسبت قهرمانی تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران در مسابقات جهانی قطر به شرح زیر است:

قهرمانی شایسته تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جهانی، برگ زرین دیگری بر افتخارات ورزش ایران عزیز افزود.

این موفقیت ارزشمند را به اعضای تیم ملی، کادر فنی، خانواده‌ها و مربیان عزیز و جامعه ورزش کشور تبریک می‌گویم و از تلاش‌های همه عوامل مؤثر در کسب این دستاورد ملی، قدردانی می‌کنم.

این قهرمانی برای وزارت آموزش و پرورش از حیث این که ۹ نفر از بازیکنان این تیم، از اعضای تیم ملی والیبال دانش‌آموزی زیر ۱۵ سال کشورمان بوده‌اند بسیار حائز اهمیت بوده و مؤید آن است که سرمایه‌گذاری بر ورزش مدارس، ثمرات ارزشمندی در سطوح مختلف ورزش قهرمانی کشور داشته و نقش معلمان ورزش به عنوان حلقه نخست شناسایی استعداد‌های ورزشی کشور، در کسب این نتایج ارزشمند ستودنی است.

بی شک موفقیت این نوجوانان عزیز، بار دیگر اهمیت ورزش دانش‌آموزی به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی نظام استعدادیابی و پشتوانه‌سازی ورزش قهرمانی کشور را آشکار می‌سازد.

مسیر قهرمانی، از مدارس آغاز می‌شود و استمرار آن نیازمند پیوند مؤثر میان نظام تعلیم و تربیت، خانواده‌ها، فدراسیون‌های ورزشی و مجموعه‌های متولی ورزش کشور است.

این موفقیت را به خانواده بزرگ تعلیم و تربیت و جامعه ورزش کشور تبریک می‌گویم و امیدوارم با تمرکز بر برنامه‌های استعدادیابی و توسعه ورزش دانش‌آموزی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر استعداد‌های نوجوانان و جوانان ایران اسلامی و تداوم حضور آنان در سطوح ملی و بین‌المللی باشیم.