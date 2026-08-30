باشگاه خبرنگاران جوان-حسین فدایی حسین در گفتگو با خبرنگاران، درباره این اثر اظهار کرد: «جادوی عنکبوت سیاه» براساس اثری از اوراند هریس شکل گرفته و تلاش کردهایم با استفاده از زبان نمایش عروسکی، فضایی جذاب و خیالانگیز برای کودکان و خانوادهها ایجاد کنیم.
وی افزود: داستان نمایش از یک بند رخت آغاز میشود؛ جایی که «گیرو» و «گیرا»، دو گیره لباس ساده، وارد ماجرایی هیجانانگیز میشوند و در ادامه با «عنکبوت سیاه» که یک عنکبوت جادوگر است، روبهرو میشوند.
کارگردان «جادوی عنکبوت سیاه» ادامه داد: عنکبوت سیاه با نقشههای خود به دنبال ربودن موهای طلایی گیراست و همین اتفاق، ماجراهای اصلی نمایش را شکل میدهد که در این مسیر، عروسکها، موسیقی، حرکت و طراحی صحنه در کنار داستان قرار گرفتهاند تا فضایی مناسب برای مخاطبان کودک و خانواده شکل بگیرد.
فداییحسین با اشاره به اهمیت نمایش برای کودکان گفت: تلاش ما این بوده است که در کنار سرگرمی، کودکان را با دنیایی از خیال و بازی آشنا کنیم و تجربهای شیرین و متفاوت از تئاتر برای آنها رقم بزنیم.
وی درباره عوامل این اثر نیز گفت: مرتضی اسدیمرام تهیهکنندگی نمایش را بر عهده دارد و منصوره اسدی، مریم حیدری، سایه رحیمیان، حدیث صابری، مهرا صحرانورد و شیرین میرقیصری بازیگران و بازیدهندگان عروسک هستند.
فدایی حسین ادامه داد: بیتا جوشقانی دستیار کارگردان و سمیرا حیدریان منشی صحنه، محسن میرزایی طراح شخصیتها و پوستر، امید انصاری طراح صحنه و رضا آزاد طراح نور این نمایش هستند.
وی درباره دور جدید اجرای «جادوی عنکبوت سیاه» گفت: این اثر نمایشی از ۴ شهریورماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۴۵ در سینما تئاتر شهر آفتاب قم اجرا میشود.
کارگردان نمایش در پایان اظهار داشت: خانوادهها میتوانند برای تهیه بلیت به نشانی https://www.tiwall.com/p/spider8 و https://bilitama.com/program/150 و جهت هماهنگی با شماره ۰۹۳۰۰۳۷۷۰۱۸ تماس بگیرند.