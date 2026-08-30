تیم فوتبال منچستریونایتد در هفته دوم لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه خانگی اش ایپسویچ تاون را مغلوب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته دوم لیگ برتر فوتبال انگلیس تیم فوتبال منچستریونایتد در ورزشگاه خانگی اش اولدترافورد میزبان ایپسویچ تاون بود.

لیف دیویس در دقیقه ۲۹ گل نخست بازی را به ثمر رساند.

پس از دریافت گل شیاطین سرخ سراپا حمله شدند و برونو فرناندز روی پاس عمقی خوب متئوس کونیا دروازه ایپسویچ تاون را باز کرد تا بازی به تساوی کشیده شود. فشار شیاطین سرخ در نیمه دوم تداوم پیدا کرد و جیکوب گراوس در دقیقه ۵۶ به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا منچستر پیش بیفتد.

برونو فرناندز ستاره پرتغالی منچستریونایتد در دقیقه ۶۱ از روی نقطه پنالتی دروازه حریف را باز کرد تا اختلاف به ۲ گل برسد.

فرناندز در دقیقه ۶۸ روی دفع ناقص خط دفاعی ایپسویچ تاون موفق شد دروازه را باز کرد تا روزی رویایی را تجربه کند.

در دقیقه ۸۲ روی برونو فرناندز با پاسی پشت مدافعان ایپسویچ تاون برایان امبئومو را صاحب موقعیت کرد و او نیز با ضربه‌ای استادانه توپ را از بالای سر دروازه عبور داد تا شیاطین سرخ به گل پنجم خود برسند.

در دقیقه ۱+۹۰ چوبا آکپوم توانست دروازه منچستری‌ها را باز کرد تا اختلاف کاهش پیدا کند.

در پایان منچستریونایتد موفق شد با نتیجه پرگل ۵ - ۲ ایپسویچ تاون را شکست دهد.

شیاطین سرخ با این پیروزی ۳ امتیازی شدند و به اولین پیروزی خود در این فصل دست یافتند.