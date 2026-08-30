باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی-سید علی سیفی،رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان قم در گفتگو با خبرنگاران از ثبت‌نام ۳۲۴۹ دانش‌آموز در طرح ملی «محیط‌یار» در استان قم خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای سواد محیط‌زیستی دانش‌آموزان و فرهنگسازی و مسئولیت‌پذیری نسبت به طبیعت و محیط زیست به مرحله اجرا درآمده و موضوعاتی همچون حفاظت از آب و انرژی، مدیریت پسماند و تنوع زیستی را دربر می‌گیرد.

وی در ادامه افزود: در کنار دانش‌آموزان، ظرفیت معلمان و مربیان مدارس نیز در اجرای برنامه‌های آموزشی محیط زیستی مورد توجه قرار گرفته است و در همین راستا ۱۶۰ نفر از معلمان و مربیان قمی نیز در قالب طرح «مراقب سلامت» در استان قم با برنامه‌های این حوزه همکاری دارند.

وی با اشاره به استقبال دانش‌آموزان قم از اولین مسابقه قصه‌نویسی محیط‌زیستی مأموریت ماکان به یاد دانش‌آموز شهید «ماکان نصیری» گفت: بیش ازهزار اثر از سوی دانش‌آموزان استان قم به این مسابقه، ارسال شده و به مراحله داوری رسیده است.