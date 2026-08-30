باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - آخرین روز هفته دولت در لرستان با افتتاح و کلنگزنی مجموعهای از طرحهای مختلف در شهرستانها و مناطق روستایی استان همراه بود؛ طرحهایی که با هدف توسعه زیرساختها، افزایش دسترسی مردم به خدمات عمومی و ارتقای امکانات رفاهی و عمرانی به اجرا درآمدهاند.
در این روز، در مجموع دهها طرح با اعتباری حدود ۴۰۰ میلیارد تومان در نقاط مختلف لرستان افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.
افتتاح و کلنگزنی ۱۱۲ طرح مخابراتی
مدیر مخابرات منطقه لرستان از افتتاح و کلنگزنی ۱۱۲ طرح مخابراتی در استان خبر داد.
شمسیفر گفت: این طرحها با هزینهای بیش از ۳۸ میلیارد تومان اجرا شدهاند و بخش مهمی از آنها با هدف توسعه زیرساختهای ارتباطی و افزایش دسترسی مناطق روستایی به خدمات مخابراتی و ارتباطی به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: در همین راستا، روستای چمنسلطان نیز تحت پوشش تلفن همراه قرار گرفت و با اجرای این طرح، دسترسی ساکنان این منطقه به خدمات ارتباطی بهبود یافت
اجرای طرح هادی در روستای گندمین
در بخش دیگری از برنامههای آخرین روز هفته دولت، طرح هادی روستای گندمین نیز افتتاح شد.
این طرح با اعتباری بالغ بر ۶۸ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید و اجرای آن با هدف ساماندهی بافت روستا، بهسازی محیط و ارتقای زیرساختهای عمرانی و رفاهی روستایی انجام شده است.
آغاز ساخت طرحهای آموزشی در دلفان
در شهرستان دلفان نیز عملیات ساخت چند طرح آموزشی آغاز شد.
برای اجرای این طرحهای آموزشی ۲۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است. آغاز عملیات اجرایی این پروژهها در راستای توسعه فضاهای آموزشی و فراهم کردن زیرساختهای مناسبتر برای دانشآموزان مناطق مختلف شهرستان انجام شده است.
افتتاح طرحهای بنیاد برکت در پلدختر
پلدختر نیز در آخرین روز هفته دولت شاهد افتتاح چندین طرح عمرانی و توسعهای بود.
فرماندار پلدختر با اشاره به طرحهای اجراشده در این شهرستان گفت: چندین طرح متعلق به بنیاد برکت در پلدختر به بهرهبرداری رسید که مجموع اعتبار هزینهشده برای اجرای آنها به ۱۳۸ میلیارد تومان میرسد.
این طرحها در بخشهای مختلف اجرایی شده و بخشی از نیازهای زیرساختی و توسعهای مناطق هدف را پوشش میدهند.
توسعه سرانه ورزشی در معمولان
در معمولان نیز چند طرح ورزشی به بهرهبرداری رسید.نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: زمین چمن مصنوعی و سه طرح ورزشی دیگر در معمولان با اعتباری بالغ بر ۵۸ میلیارد تومان افتتاح شده است.
به گفته وی، اجرای این پروژهها میتواند زمینه دسترسی بیشتر جوانان و نوجوانان منطقه به فضاهای ورزشی استاندارد را فراهم کرده و به توسعه زیرساختهای ورزشی معمولان کمک کند.
افتتاح طرحهای عمرانی و گازرسانی در زاغه
در بخش دیگری از برنامههای هفته دولت، در زاغه نیز چند طرح عمرانی و خدماتی به بهرهبرداری رسید.
از جمله این طرحها میتوان به بهسازی و ساماندهی معابر روستای رازان و همچنین ساختمان اداره گاز اشاره کرد که مجموع اعتبار اختصاصیافته برای اجرای آنها ۴۰ میلیارد تومان اعلام شده است.
افتتاح این پروژهها بخشی از برنامه توسعه زیرساختهای خدماتی و عمرانی در مناطق روستایی و شهری منطقه زاغه به شمار میرود.
مجموع پروژههای افتتاحشده و طرحهایی که عملیات اجرایی آنها در آخرین روز هفته دولت آغاز شد، طیف متنوعی از نیازهای مردم لرستان را دربرمیگیرد؛ از توسعه شبکه تلفن همراه و زیرساختهای مخابراتی گرفته تا اجرای طرحهای هادی روستایی، ساخت مدارس، توسعه فضاهای ورزشی، گازرسانی و اجرای طرحهای بنیاد برکت.
این پروژهها در حالی به بهرهبرداری رسیدند که هفته دولت فرصتی برای ارائه کارنامه دستگاههای اجرایی و تشریح اقدامات انجامشده در مناطق مختلف استان است؛ طرحهایی که انتظار میرود با تکمیل پروژههای در حال اجرا، بخشی از نیازهای زیرساختی و خدماتی مردم لرستان را پاسخ دهد.