مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران خبر داد و گفت: تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال در مسیر جنوب به شمال از ساعت ۱۲ تا اطلاع بعدی ممنوع است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران خبر داد و گفت: تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال در مسیر جنوب به شمال از ساعت ۱۲ تا اطلاع بعدی ممنوع است.

محرابی‌نیا درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، ترافیک سنگین در محدوده مرزن‌آباد و حدفاصل ولی‌آباد تا سیاه‌بیشه گزارش شده است.

وی افزود: در محور هراز در مسیر شمال به جنوب نیز حدفاصل گزنک تا رینه ترافیک سنگین است و در محور فیروزکوه در مسیر شمال به جنوب، محدوده‌های پل سفید و گیلاوند با ترافیک سنگین مواجه هستند.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در آزادراه قزوین-رشت نیز ترافیک سنگین در حدفاصل امامزاده هاشم و محدوده‌های رودبار و شیرین‌سو گزارش شده است.

محرابی‌نیا همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه پردیس-تهران، حدفاصل تونل شماره ۲، و محور قدیم بومهن-تهران در محدوده جاجرود خبر داد.

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی سایر محورهای منتهی به پایتخت گفت: در آزادراه قزوین-کرج-تهران، ترافیک سنگین در حدفاصل تهران تا گلشهر و همچنین محدوده گلشهر تا پل کلاک گزارش شده است. همچنین در محور فشم-تهران، حدفاصل حاجی‌آباد تا شمیران و محدوده زردبند، ترافیک سنگین است.

محرابی‌نیا تصریح کرد: تردد در آزادراه تهران-شمال در مسیر شمال به جنوب و همچنین محورهای هراز و قزوین-رشت در مسیر جنوب به شمال روان است.

وی  درباره وضعیت جوی محورهای مواصلاتی اظهار کرد: در محورهای چالوس و فیروزکوه بارش باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات گزارش شده است و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین گفت: در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، گیلان و مازندران نیز بارش باران گزارش شده است.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
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