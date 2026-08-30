مدیر شرکت آب و فاضلاب لرستان از اجرای طرح آبرسانی به ۱۱ روستای این شهرستان با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) و سپاه حضرت ابوالفضل(ع) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - تأمین آب آشامیدنی پایدار برای روستاهای شهرستان چگنی وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ پروژه‌ای که با هدف رفع نیاز آبی ۱۱ روستا و با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) و سپاه حضرت ابوالفضل(ع) در حال اجراست.

مدیر شرکت آب و فاضلاب لرستان، با اعلام این خبر اظهار کرد: این پروژه با هدف تأمین آب آشامیدنی ۱۱ روستای شهرستان و با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) و سپاه حضرت ابوالفضل(ع) اجرا شده است.

وی افزود: در قالب این طرح، برای تأمین منابع آب مورد نیاز، یک حلقه چاه و چهار حلقه چاهک حفر شده و زیرساخت‌های لازم برای انتقال و ذخیره‌سازی آب نیز ایجاد شده است.

نوریزدان با اشاره به بخش دیگری از اقدامات انجام‌شده در این پروژه گفت: سه مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۳۰۰ مترمکعب در قالب این طرح احداث شده است که نقش مهمی در ذخیره و تأمین آب مورد نیاز روستاهای هدف خواهد داشت.

مدیر شرکت آب و فاضلاب لرستان ادامه داد: همچنین برای انتقال آب به روستاهای تحت پوشش، ۱۷ کیلومتر خط انتقال اجرا شده است که از مهم‌ترین بخش‌های این پروژه به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های آب‌رسانی از اولویت‌های مناطق روستایی است، افزود: اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند بخشی از مشکلات ناشی از کمبود یا ناپایداری منابع آب در روستاها را برطرف کرده و دسترسی ساکنان به آب آشامیدنی را بهبود بخشد.

طرح آبرسانی به ۱۱ روستای چگنی در مجموع شامل یک حلقه چاه، چهار حلقه چاهک، سه مخزن ۳۰۰ مترمکعبی و ۱۷ کیلومتر خط انتقال است؛ مجموعه‌ای از اقدامات زیرساختی که با هدف تقویت شبکه تأمین آب روستاهای هدف اجرا شده است.

با توجه به اهمیت آب پایدار در مناطق روستایی، اجرای این پروژه می‌تواند علاوه بر ارتقای سطح خدمات‌رسانی، زمینه بهبود شرایط زندگی روستاییان و تقویت زیرساخت‌های توسعه روستاهای شهرستان چگنی را فراهم کند.